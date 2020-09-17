Алан Патрик: Стараюсь смотреть матчи сборных. Болею за Украину

Хавбек " Шахтера " Алан Патрик рассказал о том, как украинцы команды учат португальский язык и признался в симпатиях к сборной Украины.

"Степаненко учит португальский язык и может говорить, произносить фразы, Соломон прекрасно понимает и разговаривает. Они оба хорошо понимают и могут что-то сказать, остальные понимают, но не говорят. Степаненко и Соломон самые способные в этом плане.

Сборная Украины? Да, я стараюсь смотреть матчи сборных. Болею за страну, в которой играю. Надеюсь, в Лиге наций Украина сможет добиться своих целей. Команда себя отлично показывает, несмотря на последнюю сложную игру. Но в целом ребята проводят прекрасные поединки и смогут пройти дальше", - сказал Патрик.