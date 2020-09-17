Кополовец: Коноплянка в Минае? Не говорю, что это реально, но все может быть

Спортивный директор " Миная " Михаил Кополовец высказался по поводу возможного подписания закарпатским клубом вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки.

"Чем дальше — тем ближе. Мы с Женей один раз общались на эту тему. Как минимум мы сыграем, он прикоснется к "Минаю". Если он не идет к нам — мы идем к нему. Мы сыграем с "Шахтером" и на выезде, и дома. Будет больше возможностей с ним поговорить, и болельщики спросят у него.

Когда-то это была реально шутка. Это было во Второй Лиге. Представляете, что вообще произошло. Не говорю, что это прямо реально, но сейчас это более реально. Сейчас мы общаемся с Гладким, с Федецким, с пацанами из "Шахтера" — такие люди могут появиться в "Минае". Ранее это были шутки, а сейчас более серьезно все. Дай бог, чтобы он еще долго играл", - сказал Кополовец.