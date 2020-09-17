  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кополовец: Коноплянка в Минае? Не говорю, что это реально, но все может быть
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кополовец: Коноплянка в Минае? Не говорю, что это реально, но все может быть

Премьер-лига
(1 голосов)

Верите в такой вариант?

Кополовец: Коноплянка в Минае? Не говорю, что это реально, но все может быть
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец высказался по поводу возможного подписания закарпатским клубом вингера "Шахтера" Евгения Коноплянки.

"Чем дальше — тем ближе. Мы с Женей один раз общались на эту тему. Как минимум мы сыграем, он прикоснется к "Минаю". Если он не идет к нам — мы идем к нему. Мы сыграем с "Шахтером" и на выезде, и дома. Будет больше возможностей с ним поговорить, и болельщики спросят у него.

Когда-то это была реально шутка. Это было во Второй Лиге. Представляете, что вообще произошло. Не говорю, что это прямо реально, но сейчас это более реально. Сейчас мы общаемся с Гладким, с Федецким, с пацанами из "Шахтера" — такие люди могут появиться в "Минае". Ранее это были шутки, а сейчас более серьезно все. Дай бог, чтобы он еще долго играл", - сказал Кополовец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Михаил Кополовец Шахтер (Донецк) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...