Ворскла продлила трех основных игроков

Полтавская " Ворскла " продлила контракты с тремя основными игроками команды.

Новый соглашения подписаны с вратарем Дмитрием Ризныком (на 4 года), защитником Игорем Пердутой (3 года) и форвардом Русланом Степанюком (2 года).

Напомним, что Ризник является воспитанником клуба, Пердута пришел в "Ворсклу" в начале 2013 года, а Степанюк пополнил ряды команды зимой 2020-го.