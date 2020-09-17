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Ворскла продлила трех основных игроков

Премьер-лига
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Новые контракты получили Ризнык, Пердута и Степанюк

Ворскла продлила трех основных игроков
Новина українською

Полтавская "Ворскла" продлила контракты с тремя основными игроками команды.

Новый соглашения подписаны с вратарем Дмитрием Ризныком (на 4 года), защитником Игорем Пердутой (3 года) и форвардом Русланом Степанюком (2 года).

Напомним, что Ризник является воспитанником клуба, Пердута пришел в "Ворсклу" в начале 2013 года, а Степанюк пополнил ряды команды зимой 2020-го.

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В статье: Ворскла (Полтава) Руслан Степанюк Игорь Пердута Дмитрий Ризник
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Источник:
ФК Ворскла

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