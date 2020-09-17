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Ворскла продлила трех основных игроков
Новые контракты получили Ризнык, Пердута и Степанюк
Полтавская "
Новый соглашения подписаны с вратарем Дмитрием Ризныком (на 4 года), защитником Игорем Пердутой (3 года) и форвардом Русланом Степанюком (2 года).
Напомним, что Ризник является воспитанником клуба, Пердута пришел в "Ворсклу" в начале 2013 года, а Степанюк пополнил ряды команды зимой 2020-го.
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Источник:ФК Ворскла
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