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Бенито: Селюк – особенный человек, мой футбольный отец

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о своем агенте

Бенито: Селюк – особенный человек, мой футбольный отец
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Бенито, который сейчас играет в аренде в "Олимпике", рассказал о своем агенте Дмитрие Селюке.

"Дмитрий – особенный человек в моей жизни. Он – мой футбольный отец. Никто не сделал так много для моей карьеры, как он. Он очень умный и целеустремленный агент. При этом многие его боятся. Иногда он может быть жестким, грубым или даже в какой-то степени агрессивным. Но если ты понимаешь, что все это он делает тебе во благо, принимаешь и слушаешь советы, которые он тебе дает, то с таким другом можно свернуть горы. Мне импонирует его подход к делу.

Как я уже говорил, он помог мне разработать поэтапный план моей карьеры, и я успешно двигаюсь согласно этому плану", - сказал Бенито.

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В статье: Дмитрий Селюк Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
17.09.2020 в 23:13
Расизм?
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0
0
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Карикатурист (Білозерське)
17.09.2020 в 22:52
Папушка?
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