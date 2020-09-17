Бенито: Селюк – особенный человек, мой футбольный отец

Полузащитник "Динамо" Бенито, который сейчас играет в аренде в "Олимпике" , рассказал о своем агенте Дмитрие Селюке.

"Дмитрий – особенный человек в моей жизни. Он – мой футбольный отец. Никто не сделал так много для моей карьеры, как он. Он очень умный и целеустремленный агент. При этом многие его боятся. Иногда он может быть жестким, грубым или даже в какой-то степени агрессивным. Но если ты понимаешь, что все это он делает тебе во благо, принимаешь и слушаешь советы, которые он тебе дает, то с таким другом можно свернуть горы. Мне импонирует его подход к делу.

Как я уже говорил, он помог мне разработать поэтапный план моей карьеры, и я успешно двигаюсь согласно этому плану", - сказал Бенито.