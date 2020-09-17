В Ингульце ждут усиления в лице украинца и двух легионеров

Главный тренер " Ингульца " Сергей Лавриненко рассказал о трансферных новостях из стана своей команды.

"К нам приедет два легионера и один футболист с украинским паспортом, который продолжительное время выступал за зарубежные клубы. Все эти игроки линии атаки и их приезд мы ожидаем 21 сентября. Это опытные футболисты, с заслуживающим внимания послужным списком.

Пока же приходится рассчитывать на тех игроков, которые уже есть в заявке. Правда, в субботнем календарном поединке с "Десной" мы не сможем рассчитывать на дисквалифицированного Александра Козака, хотя, на мой взгляд, в матче с "Ворсклой" в наши ворота не только ошибочно был назначен пенальти, но и не было симуляции со стороны Козака, из-за чего он был удален.

В целом, я доволен действиями своих подопечных в стартовых поединках, хотя с "Ворсклой" мы не заслуживали поражения. Надеюсь, что сумеем дать бой и "Десне", игровая манера которой мне импонирует. Высоко я оцениваю и профессиональные качества черниговцев Александра Рябоконя, с которым мы в свое время вместе выступали за "Сириус" из Желтых Вод. Поскольку поединок в Кропивницком пройдет со зрителями, то мы рассчитываем на поддержку около двух тысяч болельщиков.

Кстати, перед матчем футболисты "Ингульца" будут награждены бронзовыми медалями за выступление в Первой лиге минувшего сезона. Убежден, что это тоже послужит для моих игроков дополнительным стимулом продемонстрировать в субботу свои лучшие качества", - сказал Лавриненко.