  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Ингульце ждут усиления в лице украинца и двух легионеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Ингульце ждут усиления в лице украинца и двух легионеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб из Петрово продолжает трансферную работу

В Ингульце ждут усиления в лице украинца и двух легионеров
Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко рассказал о трансферных новостях из стана своей команды.

"К нам приедет два легионера и один футболист с украинским паспортом, который продолжительное время выступал за зарубежные клубы. Все эти игроки линии атаки и их приезд мы ожидаем 21 сентября. Это опытные футболисты, с заслуживающим внимания послужным списком.

Пока же приходится рассчитывать на тех игроков, которые уже есть в заявке. Правда, в субботнем календарном поединке с "Десной" мы не сможем рассчитывать на дисквалифицированного Александра Козака, хотя, на мой взгляд, в матче с "Ворсклой" в наши ворота не только ошибочно был назначен пенальти, но и не было симуляции со стороны Козака, из-за чего он был удален.

В целом, я доволен действиями своих подопечных в стартовых поединках, хотя с "Ворсклой" мы не заслуживали поражения. Надеюсь, что сумеем дать бой и "Десне", игровая манера которой мне импонирует. Высоко я оцениваю и профессиональные качества черниговцев Александра Рябоконя, с которым мы в свое время вместе выступали за "Сириус" из Желтых Вод. Поскольку поединок в Кропивницком пройдет со зрителями, то мы рассчитываем на поддержку около двух тысяч болельщиков.

Кстати, перед матчем футболисты "Ингульца" будут награждены бронзовыми медалями за выступление в Первой лиге минувшего сезона. Убежден, что это тоже послужит для моих игроков дополнительным стимулом продемонстрировать в субботу свои лучшие качества", - сказал Лавриненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...