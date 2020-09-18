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Творец успеха Александрии: Владимиру Шарану – 49 лет

Премьер-лига
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Специалист празднует День рождения

Творец успеха Александрии: Владимиру Шарану – 49 лет
Новина українською

Владимир Богданович Шаран родился 18 сентября 1971 года. Выступал за сборную Украины, по завершению карьеры игрока стал тренером. В бытность игрока защищал цвета киевского "Динамо", "Днепра" и львовских "Карпат".

С киевлянами становился чемпионом Украины (1992/93, 1993/94) и обладателем Кубка страны. В составе днепрян дважды доходил до финала Кубка Украины и брал бронзовые медали первенства.

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С 12 июня 2013 года — главный тренер ПФК "Александрия". За это время под его руководством команда последовательно завоевала серебро (2013/14) и золото (2014/15) Первой лиги, оформив возвращение в Украинскую Премьер-лигу. Также с Шараном команда брала бронзу УПЛ (2018/19) и выступала на групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия Александрия ПФК Александрия
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