В Европе таких не было. Хачериди рассказал о наиболее подлом форварде

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди высказался о нападающих в УПЛ, с которыми ему довелось поиграть за время в киевском "Динамо".

- Жуниор Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?

- Луис Адриано был грязным футболистом. Подло играл, любил на ногу защитнику наступить, мог исподтишка ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.

- В Европе были такие?

- В Европе - нет.