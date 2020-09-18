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В Европе таких не было. Хачериди рассказал о наиболее подлом форварде

Премьер-лига
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В УПЛ

В Европе таких не было. Хачериди рассказал о наиболее подлом форварде
Новина українською

Украинский защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди высказался о нападающих в УПЛ, с которыми ему довелось поиграть за время в киевском "Динамо".

- Жуниор Мораес признавался, что любил провоцировать защитников. Кто из нападающих на вашей памяти был главным провокатором?

- Луис Адриано был грязным футболистом. Подло играл, любил на ногу защитнику наступить, мог исподтишка ударить. Играл на нервах, выводил из себя. Но это его стиль, он этим пользовался.

- В Европе были такие?

- В Европе - нет.

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В статье: Луис Адриано Евгений Хачериди Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо (Брест)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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