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Должность президента УПЛ решили упразднить - СМИ
Выборов президента УПЛ не будет вообще (в последний раз их перенесли с 25 мая на неопределенный срок), - сообщает ТаТоТаке.
В ноябре клубы соберутся, чтобы внести изменения в регламент - отменить президентский пост.
Главной станет должность директора, которую займет Евгений Дикий (сейчас - исполнительный директор).
Напомним, что накануне еще в апреле после отставки Томаса Гримма должность стала вакантной.
Речь шла о борьбе за эту должность между руководителем Львовской областной ассоциации футбола Александром Шевченко и журналистом, телеэкспертом ТК Футбол Михаилом Метревели. Однако под предлогом карантина выборы раз за разом откладывали.
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