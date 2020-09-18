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Должность президента УПЛ решили упразднить - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)
Должность президента УПЛ решили упразднить - СМИ
Новина українською

Выборов президента УПЛ не будет вообще (в последний раз их перенесли с 25 мая на неопределенный срок), - сообщает ТаТоТаке.

В ноябре клубы соберутся, чтобы внести изменения в регламент - отменить президентский пост.

Главной станет должность директора, которую займет Евгений Дикий (сейчас - исполнительный директор).

Читайте такжеСборы клубов УПЛ, на которых определят новую дату выборов президента Лиги, состоятся в августе

Напомним, что накануне еще в апреле после отставки Томаса Гримма должность стала вакантной.

Речь шла о борьбе за эту должность между руководителем Львовской областной ассоциации футбола Александром Шевченко и журналистом, телеэкспертом ТК Футбол Михаилом Метревели. Однако под предлогом карантина выборы раз за разом откладывали.

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В статье: УПЛ Евгений Дикий УАФ
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Источник:
ТаТоТаке

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