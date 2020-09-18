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Селезнев: Очень здорово сыграла защита Колоса

Премьер-лига
(4 голосов)

Евгений Селезнев прокомментировал победу в матче с Арисом

Селезнев: Очень здорово сыграла защита Колоса
Новина українською

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев прокомментировал победу во 2-м раунде квалификации ЛЕ против "Ариса" (2:1).

"У нас была сплоченность коллектива, очень здорово сыграла защита. Молодцы ребята, сыграли четко, просто красавцы. Безумно рад за нашу оборону. И атака неплохо сыграла. Забили два гола. Но это не столь важно, так как защита сыграла намного ярче.

У меня было два момента, когда можно было забивать. Но у меня первый матч после длительного периода и травмы. Я не вижу никаких проблем, главное – есть моменты.

Левой ногой можно было ложить, но это больная нога, я за нее чуть испугался. Может, надо было больше разворачивать, бить щекой, а до этого щекой было бить больно. Может, это сыграло роль. Но главное, что выиграли. Я лично буду прибавлять", – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол News
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Комментарии (1)
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Maksrovnii (Днепр)
18.09.2020 в 17:10
Бить щекой и лошадью ходить , век воли не видать
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