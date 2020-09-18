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Федык: Рух только сейчас вернулся к нормальному ритму тренировок
Львовяне отошли от вспышки коронавируса и проведут два матча за неделю
Наставник "
"Игра с болельщиками – это совсем другая игра. И для фанатов, и для футболистов очень важно, что футбол возвращается в нормальное русло.
Мы только сейчас вернулись к нормальному ритму тренировок. Занимались в большинстве своем в индивидуальном режиме.
Последние матчи в Первой лиге мы играли в таком режиме. Будем работать, чтобы быть готовыми сыграть все матчи", - сказал Федык.
Отметим, матч "Руха" против "Колоса" состоится 20 сентября, а встреча львовян с "Шахтером" запланирована на 23 число.