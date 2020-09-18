Федык: Рух только сейчас вернулся к нормальному ритму тренировок

Наставник " Руха " Иван Федык в эфире ТК Футбол прокомментировал подготовку своей команды к ближайшим матчам УПЛ против "Колоса" и "Шахтера", которые львовский клуб проведет со зрителями.

"Игра с болельщиками – это совсем другая игра. И для фанатов, и для футболистов очень важно, что футбол возвращается в нормальное русло.

Мы только сейчас вернулись к нормальному ритму тренировок. Занимались в большинстве своем в индивидуальном режиме.

Последние матчи в Первой лиге мы играли в таком режиме. Будем работать, чтобы быть готовыми сыграть все матчи", - сказал Федык.

Отметим, матч "Руха" против "Колоса" состоится 20 сентября, а встреча львовян с "Шахтером" запланирована на 23 число.