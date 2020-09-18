3-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Ахметов с Палкиным поимели федерацию футбола Украины и организовали для себя любимых просмотр футбольных матчей УПЛ, так как миллионам телезрителей, сидящих дома из-за короны, не по карману платить лишнию сотню грн за эти два канала(футбол 1/2), да и не возможно это реализовать для пользователей аналоговым пакетом программ в кабеле или пользователями эфирного телевидения.