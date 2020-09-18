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3-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей

Премьер-лига
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Расписание трансляций матчей третьего тура

3-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Новина українською

Уже сегодня начнется 3-й тур УПЛ, который расписан на весь уик-энд.

Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

18 сентября (пятница)

19.00 "Днепр-1" – "Мариуполь" – УНИАН

19 сентября (суббота)

14.00 "Александрия" – "Ворскла" – Футбол 2

17.00 "Ингулец" – "Десна" – Футбол 2

19.30 "Динамо" – "Львов" – 2+2

20 сентября (воскресенье)

14.00 "Олимпик" – "Минай" – Футбол 1

17.00 "Заря" – "Шахтер" – УНИАН

19.30 "Рух" – "Колос" – Футбол 1

23 сентября (среда) – перенесенный матч 2-го тура.

19.30 "Рух" – "Шахтер" – Футбол 1

Также отметим, что матчи "Динамо" – "Львов" и "Заря" – "Шахтер" можно будет посмотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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dmtroyan (Полтава)
18.09.2020 в 17:03
Ахметов с Палкиным поимели федерацию футбола Украины и организовали для себя любимых просмотр футбольных матчей УПЛ, так как миллионам телезрителей, сидящих дома из-за короны, не по карману платить лишнию сотню грн за эти два канала(футбол 1/2), да и не возможно это реализовать для пользователей аналоговым пакетом программ в кабеле или пользователями эфирного телевидения.
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