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3-й тур УПЛ. Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей
Расписание трансляций матчей третьего тура
Уже сегодня начнется 3-й тур
Вашему вниманию расписание поединков, с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
18 сентября (пятница)
19.00 "Днепр-1" – "Мариуполь" – УНИАН
19 сентября (суббота)
14.00 "Александрия" – "Ворскла" – Футбол 2
17.00 "Ингулец" – "Десна" – Футбол 2
19.30 "Динамо" – "Львов" – 2+2
20 сентября (воскресенье)
14.00 "Олимпик" – "Минай" – Футбол 1
17.00 "Заря" – "Шахтер" – УНИАН
19.30 "Рух" – "Колос" – Футбол 1
23 сентября (среда) – перенесенный матч 2-го тура.
19.30 "Рух" – "Шахтер" – Футбол 1
Также отметим, что матчи "Динамо" – "Львов" и "Заря" – "Шахтер" можно будет посмотреть онлайн на Youtube-канале Football Hub.