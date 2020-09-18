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Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепряне пока что остаются без побед

Днепр-1 - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
UA-Футбол
Новина українською

Программу третьего тура украинского чемпионата начнут "Днепр-1" и "Мариуполь". Хозяева матча достаточно неважно начали новый сезон, добыв лишь одно очко в двух матчах. Команда Маркевича-младшего неделю назад смогла обыграть "Зарю", причем о несправедливости такого результата говорить не приходится. Сегодняшний матч - достаточно непредсказуемый и может завершиться любым результатом.

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Смотрите прямую видеотрансляцию игры бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Текстовый онлайн поединка будет на нашем сайте здесь.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
18 сентября. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" 19:00 "Мариуполь"

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В статье: ФК Мариуполь СК Днепр-1
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