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Рух подписал двух балканских защитников
Один из которых ранее уже засветился в УПЛ
Львовский "
Игроками команды стали серб Милош Стаменкович и словенец Эрик Глига. Соглашение с игроками рассчитано на два года.
Отметим, что 30-летний центбек Стаменкович ранее уже играл в Украине – в сезоне 2016-17 серб выступал за "Сталь". Также в активе игрока выступления за клубы Сербии, Армении, Бельгии, а прошлый сезон провел в Казахстане.
23-летний левый защитник Глига выступал преимущественно в своем чемпионате. Также в свое время привлекался в молодежную сборную своей страны (10 матчей).