Рух подписал двух балканских защитников

Львовский " Рух " усилился двумя защитниками-легионерами.

Игроками команды стали серб Милош Стаменкович и словенец Эрик Глига. Соглашение с игроками рассчитано на два года.

Отметим, что 30-летний центбек Стаменкович ранее уже играл в Украине – в сезоне 2016-17 серб выступал за "Сталь". Также в активе игрока выступления за клубы Сербии, Армении, Бельгии, а прошлый сезон провел в Казахстане.

23-летний левый защитник Глига выступал преимущественно в своем чемпионате. Также в свое время привлекался в молодежную сборную своей страны (10 матчей).