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Рух подписал двух балканских защитников

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из которых ранее уже засветился в УПЛ

Рух подписал двух балканских защитников
Новина українською

Львовский "Рух" усилился двумя защитниками-легионерами.

Игроками команды стали серб Милош Стаменкович и словенец Эрик Глига. Соглашение с игроками рассчитано на два года.

Отметим, что 30-летний центбек Стаменкович ранее уже играл в Украине – в сезоне 2016-17 серб выступал за "Сталь". Также в активе игрока выступления за клубы Сербии, Армении, Бельгии, а прошлый сезон провел в Казахстане.

23-летний левый защитник Глига выступал преимущественно в своем чемпионате. Также в свое время привлекался в молодежную сборную своей страны (10 матчей).

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В статье: Рух (Львов) Милош Стаменкович Эрик Глига
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 17:41
Не знаю как сейчас, а у Стали Стаменкович был очень хорош.
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