Премьер-лига
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Тайсон сообщил руководству Шахтера, что не будет продлевать контракт
По окончанию сезона бразилец покинет донецкий клуб
Полузащитник "Шахтера"
Об этом сам футболист сообщил в эфире Desimpedidos.
Напомним, что контракт 32-летнего игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.
Также сообщалось, что у хавбека уже есть предварительная договоренность с "Интернасьоналем", воспитанником которого он и является.
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Источник:revistacolorada.com.br
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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 20:41
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scorpius (Ck)
18.09.2020 в 20:27
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ukatan (Харьковская обл.)
18.09.2020 в 20:53
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2020 в 20:25
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Термит (Киев)
18.09.2020 в 20:22
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Лекарь (село Дарница)
18.09.2020 в 20:15
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