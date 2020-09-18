Тайсон сообщил руководству Шахтера, что не будет продлевать контракт

Полузащитник "Шахтера" Тайсон уведомил руководство клуба, что не будет продлевать контракт.

Об этом сам футболист сообщил в эфире Desimpedidos.

Напомним, что контракт 32-летнего игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.

Также сообщалось, что у хавбека уже есть предварительная договоренность с "Интернасьоналем", воспитанником которого он и является.