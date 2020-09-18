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Тайсон сообщил руководству Шахтера, что не будет продлевать контракт

Премьер-лига
(2 голосов)

По окончанию сезона бразилец покинет донецкий клуб

Тайсон сообщил руководству Шахтера, что не будет продлевать контракт
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тайсон уведомил руководство клуба, что не будет продлевать контракт.

Об этом сам футболист сообщил в эфире Desimpedidos.

Напомним, что контракт 32-летнего игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.

Также сообщалось, что у хавбека уже есть предварительная договоренность с "Интернасьоналем", воспитанником которого он и является.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
revistacolorada.com.br

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 20:41
А зачем он нужен Шахте через год
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scorpius (Ck)
18.09.2020 в 20:27
По сути, своё в Шахтере он отбегал и по весне-лету было видно, что уже на основного системообразующего игрока тянет всё меньше. То, что уйдет в 2021-м не новость - можно было бы задуматься и о продаже, тем более что подмена уже есть. Но даже если останется, то для кадрового ресурса команды это тоже хорошо.
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
18.09.2020 в 20:53
Продавать нужно было год назад, когда за Тайсона предлагали хорошие деньги. Теперь уже поздно - поезд ушел.
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
18.09.2020 в 20:25
А що таке?
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+1
-1
Термит (Киев)
18.09.2020 в 20:22
продавайте, пока в еврокубках не заигран!
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
18.09.2020 в 20:15
Где-то заухали совы)))
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+2
-3


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