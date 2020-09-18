СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 1:2. Последний матч Михайленко у руля днепрян?

Хозяева подошли к этому поединку с плохой статистикой - в предыдущих двух турах команда Дмитрия Михайленко набрала всего лишь одно очко. "Мариуполь" же довольно сенсационно на прошлой неделе на выезде обыграл луганскую "Зарю".

Днепряне уже на 49-й секунде имели хороший шанс, чтобы размочить счет, но Хобленко не успел замкнуть прострельную передачу с левого фланга. Хобленко в первые минуты матча был самым активным на поле, Алексей старался разгонять атаки и действовать по всему периметру последней трети поля. Также хорошо смотрелся арендованный у киевского "Динамо" защитник хозяев Дубинчак, Владислав сделал несколько неплохих обостряющих фланговых передач.

Днепряне в первые 20 минут больший период игрового времени владели инициативой и контролировали мяч, но в завершении атак команде Михайленко определенно не хватало точности. Несмотря на территориальное преимущество "Днепра-1", первый по-настоящему голевой момент создали именно гости - нападающий "Мариуполя" Кулаков выбегал на свидание с Сарнавским, но не сумел обыграть голкипера хозяев и пробил выше ворот.

Подопечные Михайленко очень высоко прессинговали азовцев, но было ощущение, что такой ход встречи полностью устраивал наставника "Мариуполя" Остапа Маркевича, который сделал акцент на резкие контрвыпады. И стоит отметить, что ставка сработала: на 26-й минуте Горбунов перехватил мяч в центре поля, отдал на Бондаренко, а игрок молодежной сборной Украины эффектно сместился с полуфланга и бахнул с левой ноги в верхний угол ворот "Днепра-1".

Первую желтую в матче заработал Дубинчак на 29-й минуте, игрок хозяев "нырнул" в штрафной площадке "моряков". Вторая половина первого тайма прошла по такому же сценарию: "Днепр-1" продолжал активно идти вперед, включал высокий прессинг, но взломать очень компактную оборону команды Маркевича не получалось.

С самого начала второй половины матча днепряне снова набросились на ворота Гальчука. Уровень технических "скиллов" футболистов днепрян позволял создавать солидное количество моментов у вражеских ворот, но командной химии для завершения определенно было недостаточно.

Первую замену в поединке провел Дмитрий Михайленко, главный тренер "Днепра-1" заменил Довбика, форвард абсолютно не впечатлил за проведенное время на футбольном поле.

На 59-й минуте днепрян все-таки прорвало, гол организовали все те же форвард Хобленко и левый латераль Дубинчак - Владислав прострелил, Алексей замкнул. Спустя пару минут после того как счет стал равным, оба наставника провели двойные замены в своих командах. А у футболистов обострились эмоции, что выливалось в многочисленные нарушения правил. Азовцы очень пассивно действовали в атаке, но на 77-й минуте заработали штрафной и сумели выйти вперед - голом отметился защитник "моряков" Сагуткин. Стоит отметить, что фол, который предшествовал голу достаточно спорный. Дуглас настаивал и апеллировал к арбитру, что играл в мяч, а не сбивал Кирюханцева.

"Днепр-1" продолжал атаковать, а Дмитрий Михайленко гнал своих подопечных вперед, но второй раз за игру вскрыть компактный блок "Мариуполя" хозяевам так и не удалось. "Моряки" закончили второй матч подряд в меньшенстве, в компенсированное время вторую желтую схлопотал Сагуткин. В итоге - 1:2 и вторая подряд победа азовцев в УПЛ. Можно смело сказать, что Остап Маркевич одержал тактическую победу, сделав акцент на сильных сторонах своих футболистов. А также можно с большой вероятностью предположить, что данный поединок станет для нынешнего главного тренера днепрян последним на текущем месте работы.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур

18 сентября. Днепр. "Днепр Арена"

"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:2

Голы: Хобленко 59 - Бондаренко 26, Сагуткин 78.

"Днепр-1": Сарнавский - Цуриков, Логинов (Адамюк 67), Дуглас, Сваток, Тэйлор - Кравченко, Ди Франко (Вакулко 85), Дубинчак (Булеца 85) - Хобленко (Чичиков 67), Довбик (Назаренко 52).

Запасные: Юрчук, Сафронов, Адамюк, Булеца, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.

"Мариуполь": Гальчук - Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев - Чех, Мишнев, Топалов (Быков 88), Горбунов (Кащук 66), Бондаренко (Петерман 66) - Кулаков (Сикан 62).

Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Велев, Тищенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан.

Желтые карточки: Дубинчак 29, Сваток 32, Кравченко 53, Ди Франко 58 - Топалов 43, Сагуткин 56, Сагуткин 90+5.

Красная карточка: Сагуткин 90+5

Арбитр: Дмитрий Кривушкин