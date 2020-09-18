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СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 1:2. Последний матч Михайленко у руля днепрян?

Премьер-лига
(2 голосов)

Хозяева много создали, но сумели забить всего лишь один раз

СК Днепр-1 - ФК Мариуполь 1:2. Последний матч Михайленко у руля днепрян?
Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Хозяева подошли к этому поединку с плохой статистикой - в предыдущих двух турах команда Дмитрия Михайленко набрала всего лишь одно очко. "Мариуполь" же довольно сенсационно на прошлой неделе на выезде обыграл луганскую "Зарю".

Днепряне уже на 49-й секунде имели хороший шанс, чтобы размочить счет, но Хобленко не успел замкнуть прострельную передачу с левого фланга. Хобленко в первые минуты матча был самым активным на поле, Алексей старался разгонять атаки и действовать по всему периметру последней трети поля. Также хорошо смотрелся арендованный у киевского "Динамо" защитник хозяев Дубинчак, Владислав сделал несколько неплохих обостряющих фланговых передач.

Днепряне в первые 20 минут больший период игрового времени владели инициативой и контролировали мяч, но в завершении атак команде Михайленко определенно не хватало точности. Несмотря на территориальное преимущество "Днепра-1", первый по-настоящему голевой момент создали именно гости - нападающий "Мариуполя" Кулаков выбегал на свидание с Сарнавским, но не сумел обыграть голкипера хозяев и пробил выше ворот.

Подопечные Михайленко очень высоко прессинговали азовцев, но было ощущение, что такой ход встречи полностью устраивал наставника "Мариуполя" Остапа Маркевича, который сделал акцент на резкие контрвыпады. И стоит отметить, что ставка сработала: на 26-й минуте Горбунов перехватил мяч в центре поля, отдал на Бондаренко, а игрок молодежной сборной Украины эффектно сместился с полуфланга и бахнул с левой ноги в верхний угол ворот "Днепра-1".

Первую желтую в матче заработал Дубинчак на 29-й минуте, игрок хозяев "нырнул" в штрафной площадке "моряков". Вторая половина первого тайма прошла по такому же сценарию: "Днепр-1" продолжал активно идти вперед, включал высокий прессинг, но взломать очень компактную оборону команды Маркевича не получалось.

С самого начала второй половины матча днепряне снова набросились на ворота Гальчука. Уровень технических "скиллов" футболистов днепрян позволял создавать солидное количество моментов у вражеских ворот, но командной химии для завершения определенно было недостаточно.

Первую замену в поединке провел Дмитрий Михайленко, главный тренер "Днепра-1" заменил Довбика, форвард абсолютно не впечатлил за проведенное время на футбольном поле.

На 59-й минуте днепрян все-таки прорвало, гол организовали все те же форвард Хобленко и левый латераль Дубинчак - Владислав прострелил, Алексей замкнул. Спустя пару минут после того как счет стал равным, оба наставника провели двойные замены в своих командах. А у футболистов обострились эмоции, что выливалось в многочисленные нарушения правил. Азовцы очень пассивно действовали в атаке, но на 77-й минуте заработали штрафной и сумели выйти вперед - голом отметился защитник "моряков" Сагуткин. Стоит отметить, что фол, который предшествовал голу достаточно спорный. Дуглас настаивал и апеллировал к арбитру, что играл в мяч, а не сбивал Кирюханцева.

"Днепр-1" продолжал атаковать, а Дмитрий Михайленко гнал своих подопечных вперед, но второй раз за игру вскрыть компактный блок "Мариуполя" хозяевам так и не удалось. "Моряки" закончили второй матч подряд в меньшенстве, в компенсированное время вторую желтую схлопотал Сагуткин. В итоге - 1:2 и вторая подряд победа азовцев в УПЛ. Можно смело сказать, что Остап Маркевич одержал тактическую победу, сделав акцент на сильных сторонах своих футболистов. А также можно с большой вероятностью предположить, что данный поединок станет для нынешнего главного тренера днепрян последним на текущем месте работы.

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18 сентября. Днепр. "Днепр Арена"
"Днепр-1" - "Мариуполь" 1:2
Голы: Хобленко 59 - Бондаренко 26, Сагуткин 78.

"Днепр-1": Сарнавский - Цуриков, Логинов (Адамюк 67), Дуглас, Сваток, Тэйлор - Кравченко, Ди Франко (Вакулко 85), Дубинчак (Булеца 85) - Хобленко (Чичиков 67), Довбик (Назаренко 52).
Запасные: Юрчук, Сафронов, Адамюк, Булеца, Ярмолюк, Назаренко, Батагов, Вакулко, Чичиков.

"Мариуполь": Гальчук - Стасюк, Чоботенко, Сагуткин, Кирюханцев - Чех, Мишнев, Топалов (Быков 88), Горбунов (Кащук 66), Бондаренко (Петерман 66) - Кулаков (Сикан 62).
Запасные: Кудрик, Быков, Муравский, Велев, Тищенко, Петерман, Кулиев, Кащук, Сикан.

Желтые карточки: Дубинчак 29, Сваток 32, Кравченко 53, Ди Франко 58 - Топалов 43, Сагуткин 56, Сагуткин 90+5.

Красная карточка: Сагуткин 90+5

Арбитр: Дмитрий Кривушкин

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В статье: ФК Мариуполь УПЛ СК Днепр-1
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Комментарии (33)
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11metrov (Dnepr)
18.09.2020 в 21:27
Я абсолютно не оправдываю поражение Днепра, но единственное, чему научил Остап своих подопечных - это по пять минут валяться на газоне, выстанывая будто у него перелом, звать врачей "принимать роды", а через минуту спокойно бегать. А то, что штрафной абсолютно левый, это ясно и дураку. В прошлом туре Олимпик выехал на левой красной и левом пенале, теперь всеукраинский Урка сказал вытаскивать и Мариуполь. Даешь 1-кроты, 2-Олимпик, 3-Мариуполь. Похоже все к тому идет )))
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+5
-5
kanoist (мариуполь)
18.09.2020 в 21:31
Вы смотрели трансляцию,вкл.мозги...это принято во всем мире ( валятся как будто перелом) их учат с пелёнок этим приемам,сам бывший футболист и сам иногда вспоминаю эти уроки с улыбкой))))
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+4
-1
aleks68
18.09.2020 в 22:08
если так то: 14-днепр-1 ?
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0
0
kanoist (мариуполь)
18.09.2020 в 21:22
Ставка опять сыграла,выиграл 2.300 гринов,спасибо земляки,я в вас и Маркевича верю!!! По игре...не все получается,много сппешки,молодежь однако горячая...молодцы,играть на выезде все игры тяжело конечно!(((( Усталость накопится,и .....
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+2
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.09.2020 в 21:13
Мариков с победой,заслужили. Пришёл тренер с "головой" и игра Марика преобразилась,хотя и огрех пока хватает. Д1,походу,в УПЛ не задержится.
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+3
-1
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Siren05 (Мариуполь)
18.09.2020 в 21:06
А мне наши сегодня (по сравнению с игрой с Зарёй ) не очень понравились. Уж очень много брака было в передачах. С Зарёй на порядок лучше играли. Показалось, что победу вымучили. Но, конечно, и на этом спасибо...
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+2
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 21:06
Днепр1 претендент на вылет, если раньше не исчезнет
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+2
-3
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 21:07
Скорее киевсранск исчезнет
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 21:09
Все может быть. Везде где Коломой присутствует, все может быть(
0
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
18.09.2020 в 21:06
Мариуполь начал просто играть в футбол.Тренерское влияние просматривается очень отчётливо.Молодец Маркевич!
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+3
-3
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Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 21:07
100% Маркевич удивит ещё!
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+3
-2
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:38
Шахтерском лавочникам в Мариуполе дали шанс...А что есть Своего в самом Мариуполе...кроме стадиона.
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+1
-1
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:53
В автобус начали играть...Похвально
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 21:00
Мариуполь молодцы! Они ещё прибавлять!
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+5
-2
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:51
Если Фарму Шахтера .. еще игроков добавят с лавки Шахтера разумеется ..своих же нет ...
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+1
-1
kuzmakuzmich (Мариуполь)
18.09.2020 в 22:07
Свои есть! Шапаренко в Динамо, Авагимян в первой лиге, Кожанов тоже Мариупольский, Западня в Десне. Они не были от шахты, и что толку? Вакула был на контракте а сейчас в шахте. футболисты играют там где им больше платят и где есть себя показать. Любой игрок в любом клубе который на контракте может перейти в другой если там условия лучше
+1
-1
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Инспектор ( )
18.09.2020 в 21:00
Там кто то борется за место в Еврокубках
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+4
-2
storm_ua (Николаев)
18.09.2020 в 21:08
А толку, Арендуполь войдет в еврокубки, чтобы потом профукать условному АЗ с крупным счётом? Михайленко оказался дутым тренером, просто ни о чём. Маркевич вполне возможно и удивит, но не в Арендуполе.
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0
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
18.09.2020 в 21:11
Рано ещё что-то говорить, посмотрим
0
0
aleks68
18.09.2020 в 21:16
когда твой николаев попадёт в еврокубки???тогда и откроешь свой рот
+4
-3
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 20:58
Я не понимаю некоторых людей.... Держатся за место до последнего... Кучерявый уйди, не надо топтать в грязь свое имя. Надо уметь вовремя уйти...
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+2
-2
Footballhead (м. Чернігів)
18.09.2020 в 20:57
ОЛЄ, ОЛА, СК КУСОК ГАВНА! Якнайскорішого вильоту в пердив і ліквідації вам, прокладочні.
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+2
-7
Просто любитель (Днепр)
18.09.2020 в 21:02
А ты только срать гамном через свой поганый рот можешь.
Ответить
+2
-1
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 21:05
Какое тебе то дело до Днепровских клубов, ты кусок черниговского г*вна?
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+1
-2
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:08
И много еще таких деб..ов в Черникове..Прокладочники из Шахтера играют за Мариуполь .А за Днепр1 игр.т в основном свои ребята...Днепр1 не наиград на поражение...Судья поставил на Дугласе левый штрафной который все решил
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+1
-3
aleks68
18.09.2020 в 21:14
слава КАЛОмойскому и "своим"играющим ребятам.поганому танцору яйца мешают.
+2
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
18.09.2020 в 20:57
миф развеялся.
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+1
-2
аалекс ( Крым)
18.09.2020 в 20:57
Похоже, что это последняя игра Михайленко. Мариуполь с победой. Видно, что с приходом Маркевича, команда стала более организованной и играет с настроением
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+2
-3
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:16
Да при чем тут Михайленко...Днепру необходимо усиление в Нап. в Центр .а для этого нужны деньги...Заря сейчас со Скрипником тоже не блещет т.к. качест. игроков не хватает...Я боюсь начала тренерской чехарды.
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+1
-1
aleks68
18.09.2020 в 21:18
а что или кто мешает усилиться?кого-то давит жаба?
+2
-1
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:47
Надеюсь что с приходом Дугласа и возможно Матеуса...качество игры СК Днепр1 резко поменяется...Возможно новый трен. стимул...Днепр1 явно в ступаре
0
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
18.09.2020 в 21:56
Играть в три таранных форварда, в три центральных защитника. Это и есть ошибка. Нападение при такой схеме должно быть менее габаритным. С такими габаритами игра в 4 защитника, допустим центр Дуглас-Сваток, правый Адамюк. Левый край на выбор. Сернавский своей игрой не впечатляет. Как и Довбик. Я не вижу смысла их покупки.
+1
0
Просто любитель (Днепр)
18.09.2020 в 20:56
Думаю что последний матч. Хреново что не успел сделать ставку
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+2
0


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