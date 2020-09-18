Додо подписал новый контракт с Шахтером

Защитник " Шахтера " Додо подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение сторон рассчитано на 5 лет, то есть, до лета 2025 года.

Напомним, что бразильский крайний защитник играет за "Шахтер" с декабря 2017 года. Сезон-2018/19 он провел на правах аренды в португальской "Витории Гимарайнш" под руководством Луиша Каштру, после чего вернулся в стан "горняков".

В составе "оранжево-черных" Додо провел 39 матчей, забил 3 мяча, завоевал Кубок Украины и дважды стал чемпионом страны.