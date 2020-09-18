Шахтер предложит Тайсону новый улучшенный контракт

Донецкий "Шахтер" готов предложить одному из своих лидеров, хавбеку Тайсону , новый контракт.

По информации Sport.ua, клуб предложит игроку новое соглашение сроком на два года на улучшенных условиях.

Также источник подтверждает, что Тайсон действительно огласил руководству клуба о своем намерении покинуть команду по окончании действующего соглашения .

В то же время, так как в команде грядет смена поколений, Луиш Каштру очень хочет, чтобы Тайсон остался. Поэтому тренер и настаивает, чтобы руководство сохранило опытного 32-летнего хавбека. При этом, "Шахтер" готов улучшить финансовые условия по новому контракту.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.

Также сообщалось, что у хавбека уже есть предварительная договоренность с "Интернасьоналем", воспитанником которого он и является.