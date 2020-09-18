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Шахтер предложит Тайсону новый улучшенный контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

На два года

Шахтер предложит Тайсону новый улучшенный контракт
Новина українською

Донецкий "Шахтер" готов предложить одному из своих лидеров, хавбеку Тайсону, новый контракт.

По информации Sport.ua, клуб предложит игроку новое соглашение сроком на два года на улучшенных условиях.

Также источник подтверждает, что Тайсон действительно огласил руководству клуба о своем намерении покинуть команду по окончании действующего соглашения.

В то же время, так как в команде грядет смена поколений, Луиш Каштру очень хочет, чтобы Тайсон остался. Поэтому тренер и настаивает, чтобы руководство сохранило опытного 32-летнего хавбека. При этом, "Шахтер" готов улучшить финансовые условия по новому контракту.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.

Также сообщалось, что у хавбека уже есть предварительная договоренность с "Интернасьоналем", воспитанником которого он и является.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (6)
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Serega1111 (Киев)
18.09.2020 в 23:06
Ну и зря, нужно начинать строить команду вокруг других молодых игроков, а не держаться за старпера, который уже пару лет ноет, как ему плохо в Шахте
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+4
-1
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таврия19752009 (симферополь)
18.09.2020 в 22:37
Думаю чисто символически предложили понимая что не останется .иначи будут вопросы типа.ну вы же ему даже не предлогами контракт
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 22:47
а если согласится. что тогда? платить больше 3 млн игроку. уходящему на закат?
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.09.2020 в 23:35
Не согласится .он уже говорил у него там дочь в Бразилии 14 лет которую он почти не видел .хочет к ней
0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
18.09.2020 в 22:35
Не рыпайся негретенок таких денег как в шахте ты не где, не получишь
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+3
-3
ukraineenglish (London)
18.09.2020 в 23:28
гадаю,що він уже й так вдосталь має))
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0
-1


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