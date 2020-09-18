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Шахтер предложит Тайсону новый улучшенный контракт
На два года
Донецкий "Шахтер" готов предложить одному из своих лидеров, хавбеку
По информации Sport.ua, клуб предложит игроку новое соглашение сроком на два года на улучшенных условиях.
Также источник подтверждает, что Тайсон действительно огласил руководству клуба о своем намерении
В то же время, так как в команде грядет смена поколений, Луиш Каштру очень хочет, чтобы Тайсон остался. Поэтому тренер и настаивает, чтобы руководство сохранило опытного 32-летнего хавбека. При этом, "Шахтер" готов улучшить финансовые условия по новому контракту.
Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года. Ранее сам футболист не скрывал, что по истечению данного срока он хочет вернуться в Бразилию.
Также сообщалось, что у хавбека уже есть предварительная договоренность с "Интернасьоналем", воспитанником которого он и является.