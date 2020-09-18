Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Время что-то менять
Главный тренер
Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции после поражения в матче 3-го тура УПЛ с Мариуполем.
Также с главным тренером уходит и его тренерский штаб.
Напомним, что Михайленко работал главным тренером Днепра-1 с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.
Также отметим, что днепряне провалили старт нынешнего сезона, набрав в трех первых турах УПЛ 1 очко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (22)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dnepr1978 (Днепропетровск)
18.09.2020 в 21:48
Ответить
+4
0
storm_ua (Николаев)
18.09.2020 в 21:40
Ответить
0
-5
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:44
Ответить
+2
-1
Хиденг (Днепр)
18.09.2020 в 21:38
Ответить
0
-2
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:39
Ответить
0
-1
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:40
Ответить
0
0
witcher_r (Киев)
18.09.2020 в 21:40
Ответить
0
-1
Хиденг (Днепр)
18.09.2020 в 21:57
0
0
witcher_r (Киев)
18.09.2020 в 21:41
Ответить
0
0
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:46
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.09.2020 в 21:37
Ответить
+1
0
Hugo64 (PARIS)
18.09.2020 в 21:40
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 21:36
Ответить
0
-1
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:32
Ответить
0
-1
Gradus (Dnepr)
18.09.2020 в 21:30
Ответить
+4
0
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 21:29
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
18.09.2020 в 21:27
Ответить
+2
0
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:26
Ответить
+2
0
Просто любитель (Днепр)
18.09.2020 в 21:25
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
18.09.2020 в 21:25
Ответить
+1
-1
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 21:33
Ответить
+1
0
Инспектор ( )
18.09.2020 в 21:24
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...