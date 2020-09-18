Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко подал в отставку.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции после поражения в матче 3-го тура УПЛ с Мариуполем.

Также с главным тренером уходит и его тренерский штаб.

Напомним, что Михайленко работал главным тренером Днепра-1 с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.

Также отметим, что днепряне провалили старт нынешнего сезона, набрав в трех первых турах УПЛ 1 очко.