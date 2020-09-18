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Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1

Премьер-лига
(6 голосов)

Время что-то менять

Михайленко подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Новина українською

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко подал в отставку.

Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции после поражения в матче 3-го тура УПЛ с Мариуполем.

Также с главным тренером уходит и его тренерский штаб.

Напомним, что Михайленко работал главным тренером Днепра-1 с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.

Также отметим, что днепряне провалили старт нынешнего сезона, набрав в трех первых турах УПЛ 1 очко.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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(6 голосов)
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Комментарии (22)
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
18.09.2020 в 21:48
Дима, спасибо что не оставил команду в трудную минуту. Всегда буду помнить. Надеюсь что в структуре Днепра найдется место для работы с молодежью.
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+4
0
storm_ua (Николаев)
18.09.2020 в 21:40
Дима ничего плохого не скажу..просто ты не тренер, не твоё это. Попробуй себя в бизнесе, в другом каком деле...Но ты точно не тренер. С не плохим составом так по тупому сливать...просто все признаки на лицо. Быть футбольным тренером не всем дано, ничего личного. Ты попробовал, получился дутый пшик. Ну и ладно, найдёшь себя в другом деле.
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0
-5
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:44
Наверное ты тренер... ))) а чего он тебе Дима? Дружбан? Или ты не знаешь его отчество? Его зовут Дмитрий Станиславович Михайленко. И "не тренер" не смог бы вывести за 2 сезона команду с Д2 в Премьер-лигу. Так что огромное спасибо Вам, Дмитрий Станиславович, за Вашу работу!
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+2
-1
Хиденг (Днепр)
18.09.2020 в 21:38
Лучше не будет. Колхозники из Саивки, которым на Днепр пох всегда было, стараются! Пусть в Саивку и увозят эту команду! И тренируют сами! На Скрипника пожлобились, но показали свою сущность. Идиёты!!!
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0
-2
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:39
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:40
Тут ещё нужно разобраться кто..
Ответить
0
0
avatar
witcher_r (Киев)
18.09.2020 в 21:40
Идиот,Скрыпника не подписали по другим причинам.А Днепр с понедельника с Йовичевичем.
Ответить
0
-1
Хиденг (Днепр)
18.09.2020 в 21:57
По каким, баклан?
0
0
avatar
witcher_r (Киев)
18.09.2020 в 21:41
Парни не пишите хрень разную.Днепр проводит последнюю игру с Михайленко.В понедельник Днепр представит Йовичевича главным тренером.Никакой Ташуев даже и в помине не рассматривается.
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0
0
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:46
А нах нам Йовичевич??? Он не лучше Михайленко. Может его лучше в ДК???
+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
18.09.2020 в 21:37
Кто решится теперь спасать Д1?
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+1
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
18.09.2020 в 21:40
скрипник- ЗАРЯ в ВС проиграет тритий матч кряду-набрав меньше чем днепртипа1- и рук.зари уволит его-в матче с мариком в прошлом туре сидел и смотрел футбол без эмоций и переживаний-ХОТЬ бы встал и походил....
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 21:36
Ну хорошо хоть не как его коллега с похожей фамилий Михайличенко не держался до конца, пока не уволят..
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
18.09.2020 в 21:32
Если бы сделал это сразу после поражения Колосу - респект и уважуха! А так... ну хорошо хоть сам заяву сделал, а не дождался пока выгонят, как собаку... а по-ходу нужно ещё выгнать человек 5-7 игроков! Сарнавского так и брать не нужно было - на голову слабее даже Юрчука... Русол, как спортивный директор, тоже должен ответить за результат и кадровую политику!
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0
-1
Gradus (Dnepr)
18.09.2020 в 21:30
Спасибо, Дима. Ты старался
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+4
0
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 21:29
Молодец, рад здравому решению. Надо вовремя уйти...
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
18.09.2020 в 21:27
а жаль...
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+2
0
balamyt (Boston)
18.09.2020 в 21:26
Спасибо тебе Дима за те годв что ты был и с ФК Днепр и СК Днепр .
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+2
0
Просто любитель (Днепр)
18.09.2020 в 21:25
Молодец. Только раньше надо было это сделать. А вообще он походу после слухов про Скрипника понял что его место на пару матчей. Вот и такая игра
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+2
0
аалекс ( Крым)
18.09.2020 в 21:25
Очевидное решение, слегка запоздалое.
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
18.09.2020 в 21:33
Кому очевидное? Могу десятки примеров привести когда держатся за место до последнего... Этот тоже мог, но я рад что нашел в себе силы...
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+1
0
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Инспектор ( )
18.09.2020 в 21:24
Чуда не получилось
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+1
0


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