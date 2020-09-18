Михайленко: Пришло время кораблю сменить капитана

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко после поражения в матче 3-го тура УПЛ с "Мариуполем" (1:2) подал в отставку .

Специалист так прокомментировал свое решение:

"К сожалению, старт сезона не такой, как мы планировали. Мне нужно сделать заявление. Я уже в раздевалке поговорил с ребятами. Сейчас время сказать на пресс-конференции. Не тот старт, который мы хотели. Что-то идет не так, поэтому, наверное, время уходить, перевернуть страницу, как бы это обидно и горько не звучало.

Очень много времени я провел в этом клубе – больше 20 лет. И как игрок, и как тренер. Поэтому пришло время что-то изменить. Мы со своим тренерским штабом уходим. Я хотел бы поблагодарить всех, болельщиков.

Большое спасибо руководству, президенту, Русолу, ребятам, которые все это время были рядом за те годы, которые мы провели вместе. За то отношение, которое они давали мне. За поддержку, которую оказывали. Сейчас время кораблю сменить капитана. Как бы это обидно не звучало – но пора уходить.

Я уверен, у этой команды большое будущее. У нас отличная команда. Пускай что-то не получалось в последнее время, что-то сбилось, пропала какая-то химия. Поэтому время перевернуть страницу и двигаться дальше команде и мне как тренеру.

Еще раз хочу сказать спасибо всем болельщикам. Действительно чувствовал поддержку болельщиков, руководства на протяжении всего времени, что я был здесь.

Я уверен, еврокубки будут уже на следующий год. Я уверен, эта команда способна на многое, способна более часто побеждать, набирать очки. Поэтому спасибо всем. Нужно двигаться вперед и смотреть вперед с высоко поднятой головой", – сказал Михайленко.

Напомним, что Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.