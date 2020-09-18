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Михайленко: Пришло время кораблю сменить капитана

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник Днепра-1 подал в отставку

Михайленко: Пришло время кораблю сменить капитана
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко после поражения в матче 3-го тура УПЛ с "Мариуполем" (1:2) подал в отставку.

Специалист так прокомментировал свое решение:

"К сожалению, старт сезона не такой, как мы планировали. Мне нужно сделать заявление. Я уже в раздевалке поговорил с ребятами. Сейчас время сказать на пресс-конференции. Не тот старт, который мы хотели. Что-то идет не так, поэтому, наверное, время уходить, перевернуть страницу, как бы это обидно и горько не звучало.

Очень много времени я провел в этом клубе – больше 20 лет. И как игрок, и как тренер. Поэтому пришло время что-то изменить. Мы со своим тренерским штабом уходим. Я хотел бы поблагодарить всех, болельщиков.

Большое спасибо руководству, президенту, Русолу, ребятам, которые все это время были рядом за те годы, которые мы провели вместе. За то отношение, которое они давали мне. За поддержку, которую оказывали. Сейчас время кораблю сменить капитана. Как бы это обидно не звучало – но пора уходить.

Я уверен, у этой команды большое будущее. У нас отличная команда. Пускай что-то не получалось в последнее время, что-то сбилось, пропала какая-то химия. Поэтому время перевернуть страницу и двигаться дальше команде и мне как тренеру.

Еще раз хочу сказать спасибо всем болельщикам. Действительно чувствовал поддержку болельщиков, руководства на протяжении всего времени, что я был здесь.

Я уверен, еврокубки будут уже на следующий год. Я уверен, эта команда способна на многое, способна более часто побеждать, набирать очки. Поэтому спасибо всем. Нужно двигаться вперед и смотреть вперед с высоко поднятой головой", – сказал Михайленко.

Напомним, что Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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Sh@itan (Львів)
18.09.2020 в 22:21
клубу всього то два три роки а він вже 20!!! в ньому ха-х :) а взагаліто то дурість подавати у відставку після трьох турів, потрібно вже було в міжсезонні йти а не...
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urik (Кривой Рог)
18.09.2020 в 22:12
Уважение за мужской поступок ! Ему сейчас очень тяжело . Дмитрий , спасибо тебе за все , УДАЧИ в жизни и работе !!!
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usovvictor (Kharkov)
18.09.2020 в 22:06
...как не жалко, но приходится признать правоту заявления... Симпатизировал я ему, с уважением отношусь, когда человек понимает ситуацию. Слишком Днепр1 при очень даже неплохих игроках последнее время упускал свои возможности. Доминировать почти весь матч и проиграть - явно ошибки тренера, нужен свежий взгляд (только бы не наших "отставников"), только где под Днепр1 найти, ...думаю руководство найдет решение, тем более новый на горизонте нарисовался, ...посмотрим. Удачи Днепру1 в поисках решения проблемы...
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Siren05 (Мариуполь)
18.09.2020 в 21:55
Несмотря на его теперешние неудачи, я считаю Михайленко хорошим и тренером и человеком. Всегда сдержанный интеллигентный, корректный и к своим игрокам и к соперникам. Очень жаль. Но что-то пошло не так. И всё-таки, по моему мнению, которое я никому не навязываю, рано он уходит из команды. 3 не совсем удачные игры - это ещё не затяжной кризис. Тем более игра у команды есть... Для примера у Луческу в ШД тоже был спад, но он остался и ШД завоевал Еврокубок...
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Hugo64 (PARIS)
18.09.2020 в 21:47
одно дело вторая и первая лига- А ТУТ конечно надо болеее опытного-хотя были случаи из после назначения помощника после ухода главного команда возрождалась и даже третье место занимала-ЗАРЯ- чанцев ушел 2011 году и ВЮН не имея опыта вывел команду вверх турнирной таблице-
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