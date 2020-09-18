Остап Маркевич: Результат для нас хороший, но еще много над чем надо работать

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич на послематчевой пресс-конференции подвел итог матча 3-го тура УПЛ, в котором его команда на выезде обыграла "Дгнепр-1" (2:1).

— Матч был очень напряженным. "Днепр-1" — очень хорошая и организованная команда. Она играет по не совсем традиционной схеме. В процессе подготовки мы довольно много времени потратили на то, чтобы понять, как нам необходимо защищаться. Считаю, что мы неплохо справились с этой задачей. Но учитывая квалификацию и подбор исполнителей у "Днепра-1", нам не всегда удавалось своевременно перестраиваться и блокировать фланговые атаки соперника. Поэтому результат для нас хороший, но нам еще много над чем надо работать. У нас молодая команда, которой необходимо время, приобрести опыт. Также нам надо быть смелее с мячом. Повторюсь, молодые ребята со временем приобретут уверенность.

— Какую задачу поставило руководство клуба перед Вами?

— Задача у нас одна – играть в футбол, который нравился бы болельщикам. Чтобы, когда нормализуется ситуация в мире и Украине, болельщики бы ходили на нашу игру.

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— Концовка матча получилась нервной. Команды, если так можно выразиться, "бодались". И было очень много реплик арбитрам со стороны двух команд.

— Мне кажется, что судья очень грамотно отсудил игру. Реплики всегда есть. Это нормальный процесс. Все хотят выиграть. И когда идет такой накал, как сегодня, обычно ты начинаешь искать, что тебе мешает добиться успеха. Это нормально. Но, повторюсь, судья отсудил уверенно.