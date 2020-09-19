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"Мы остаемся друзьями" - Днепр-1 принял отставку Михайленко
Клуб попрощался с тренером
Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко
Клуб принял отставку тренера и поблагодарил специалиста за проделанную работу.
"Днепр-1" от всей души желает Дмитрию Михайленко успехов и удачного продолжения карьеры. Со своей стороны заверяем: мы остаемся друзьями и говорим не "прощай", а "до свидания", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, что Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.