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"Мы остаемся друзьями" - Днепр-1 принял отставку Михайленко

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб попрощался с тренером

"Мы остаемся друзьями" - Днепр-1 принял отставку Михайленко
Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко подал в отставку после поражения в матче 3-го тура УПЛ с "Мариуполем" (1:2).

Клуб принял отставку тренера и поблагодарил специалиста за проделанную работу.

"Днепр-1" от всей души желает Дмитрию Михайленко успехов и удачного продолжения карьеры. Со своей стороны заверяем: мы остаемся друзьями и говорим не "прощай", а "до свидания", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Михайленко работал главным тренером "Днепра-1" с момента основания клуба, прошел с командой Вторую и Первую лиги, а также дебютировал в прошлом сезоне в УПЛ.

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В статье: Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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