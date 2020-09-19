Додо – о новом контракте с Шахтером: Всегда приятно, когда твою работу признают

Защитник "Шахтера" Додо поделился эмоциями после подписания нового пятилетнего контракта с клубом.

– Я очень счастлив! Всегда приятно, когда твою работу признают. В первую очередь благодарю Бога и семью, а также своих представителей, моего агента, которые совместно смогли добиться этого для меня. Я буду отдавать на поле свои лучшие качества и стараться каждый день.

– Год назад ты играл в Португалии, затем провел хороший сезон в "Шахтере". Какая твоя следующая цель? Попасть в сборную Бразилии? Выиграть Лигу чемпионов?

– Я очень амбициозный – мне хочется всего! Прошедший сезон, конечно, запомнится на всю жизнь. Было много еврокубковых матчей, великолепный украинский чемпионат. Думаю, впереди еще один сезон, в котором мы добьемся большого успеха. И если Бог позволит мне попасть в сборную, это будет отлично. Выиграть Лигу чемпионов? Посмотрим. Будем для этого очень стараться.