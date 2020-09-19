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Додо – о новом контракте с Шахтером: Всегда приятно, когда твою работу признают
Ранее бразилец подписал с "горняками" новую сделку на 5 лет
Защитник "Шахтера" Додо поделился эмоциями после подписания нового пятилетнего контракта с клубом.
– Я очень счастлив! Всегда приятно, когда твою работу признают. В первую очередь благодарю Бога и семью, а также своих представителей, моего агента, которые совместно смогли добиться этого для меня. Я буду отдавать на поле свои лучшие качества и стараться каждый день.
– Год назад ты играл в Португалии, затем провел хороший сезон в "Шахтере". Какая твоя следующая цель? Попасть в сборную Бразилии? Выиграть Лигу чемпионов?
– Я очень амбициозный – мне хочется всего! Прошедший сезон, конечно, запомнится на всю жизнь. Было много еврокубковых матчей, великолепный украинский чемпионат. Думаю, впереди еще один сезон, в котором мы добьемся большого успеха. И если Бог позволит мне попасть в сборную, это будет отлично. Выиграть Лигу чемпионов? Посмотрим. Будем для этого очень стараться.