Цецадзе: У нас есть план на игру с Динамо

Наставник "Львова" Георгий Цецадзе высказался перед игрой с "Динамо" в рамках 3-го тура УПЛ.

"Думаю что такая команда, как Динамо располагает двумя составами. Об этом мы вообще не думаем. Они будут играть на победу, мы тоже собираемся побеждать.

Будем играть с одной из лучших команд Европы. У нас есть план. Посмотрим, как получится", – сказал главный тренер в эфире "Футбол NEWS".