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Цецадзе: У нас есть план на игру с Динамо
Наставник "Львова" высказался перед игрой
Наставник "Львова" Георгий Цецадзе высказался перед игрой с "Динамо" в рамках 3-го тура УПЛ.
"Думаю что такая команда, как Динамо располагает двумя составами. Об этом мы вообще не думаем. Они будут играть на победу, мы тоже собираемся побеждать.
Будем играть с одной из лучших команд Европы. У нас есть план. Посмотрим, как получится", – сказал главный тренер в эфире "Футбол NEWS".
Матч "Динамо" – "Львов" состоится сегодня, 19 сентября. Игра начнётся в 19:30.
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Комментарии (3)
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Микко82 (Херсон)
19.09.2020 в 11:49
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енгельс гассанович (Тернопіль)
19.09.2020 в 10:56
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Инспектор ( )
19.09.2020 в 10:09
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