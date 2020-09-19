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Буяльский: В матче с Динамо Львов будет обороняться всей командой, уверен на 100 процентов

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек киевлян описал вероятный сценарий предстоящего матча

Буяльский: В матче с Динамо Львов будет обороняться всей командой, уверен на 100 процентов
Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский поделился ожиданиями от игры против "Львова" в третьем туре УПЛ.

– После победы над АЗ у нас всех было хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже на следующий день, 16 сентября, мы начали непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против "Львова". Сейчас все мысли только о нем. Нужно выигрывать у львовян, чтобы дальше с хорошим настроением готовиться к матчам Лиги чемпионов против "Гента".

– ФК "Львов" пропустил первый тур, а в прошлом уступил "Колосу" 0:4. Чего стоит от них ожидать в матче с "Динамо"?

– Наверное, того, что они будут всей командой обороняться, уверен в этом на 100%. Более подробно будем разбирать этого соперника ближе к самой игре. Знаю, что у них появилось много новых футболистов. Их поединок с "Колосом" я не смотрел, поэтому, к сожалению, больше ничего не могу о них сказать, – сказал Буяльский в интервью официальному сайту клуба.

Матч "Динамо" – "Львов" пройдет сегодня, 19 сентября. Начало встречи запланировано на 19.30.

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В статье: ФК Львов Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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ascent (Луксор)
19.09.2020 в 12:33
Кто бы говорил про оборону: забыл последний матч против АЗ?
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0
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Микко82 (Херсон)
19.09.2020 в 11:46
Динамо і в десятьох повинно легко перемогти Львів.
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+1
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Альтенкруг (днепр)
19.09.2020 в 11:30
Мой соседский мальчик ,ему 11 лет, занимается акробатикой тоже убежден что Львов будет оборонятся всей командой,так как в техническом и тактическом отношениях, Динамо на два порядка выше Львова.
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