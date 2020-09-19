Буяльский: В матче с Динамо Львов будет обороняться всей командой, уверен на 100 процентов

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский поделился ожиданиями от игры против "Львова" в третьем туре УПЛ.

– После победы над АЗ у нас всех было хорошее настроение, но много времени для радости нет – уже на следующий день, 16 сентября, мы начали непосредственную подготовку к следующему матчу чемпионата Украины против "Львова". Сейчас все мысли только о нем. Нужно выигрывать у львовян, чтобы дальше с хорошим настроением готовиться к матчам Лиги чемпионов против "Гента".

– ФК "Львов" пропустил первый тур, а в прошлом уступил "Колосу" 0:4. Чего стоит от них ожидать в матче с "Динамо"?

– Наверное, того, что они будут всей командой обороняться, уверен в этом на 100%. Более подробно будем разбирать этого соперника ближе к самой игре. Знаю, что у них появилось много новых футболистов. Их поединок с "Колосом" я не смотрел, поэтому, к сожалению, больше ничего не могу о них сказать, – сказал Буяльский в интервью официальному сайту клуба.