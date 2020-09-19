Герой футбольного дня. Дмитрий Михайленко

Он вчера проиграл, но о нем говорили гораздо больше, чем о победителе. Он подал в отставку, но это не была отставка изгнанника и того, кому готовы были плевать в спину. У Дмитрия Михайленко разладилась работа в "Днепре-1", но это не значит, что в целом он бездарный тренер.

Просто бывают ситуации, когда ты себя исчерпываешь. Когда ты уже не гармонично выглядишь на своем месте. И вовремя это почувствовать, принять и смириться с этим – это проявление профессионального сознания. Ведь в украинском футболе не так уж и часто тренеры сами подают в отставку на основе неудовлетворительных результатов. Висенте Гомес порывался уйти из "Олимпика" и таки сделал это. Юрий Вернидуб подавал в отставку после одного из неудовлетворительных результатов "Зари" в Лиге Европы, но ее не приняли. Фабри недолго выдержал в "Карпатах" и ушел. Теперь настала очередь Михайленко.

Возможно, он немного даже опоздал. Выводы были на поверхности уже после проигранного "Колосу" матча плей-офф Лиги Европы. Проиграно в одни ворота и бесхарактерно. Команда, которая лучше укомплектована, которая мощнее финансово, и которая заблаговременно декларировала цели про еврокубки, психологически рассыпалась под натиском дебютанта. "Днепр-1" тоже был дебютантом УПЛ, но Дмитрий Михайленко ранее работал на элитарном уровне с "Днепром". Ему еще тогда выдавали авансы, которые не развеялись и во время пребывания в Первой лиге. Руслан Костышин же оставался скромным представителем тренерского ремесла. Однако "Днепр-1" тогда был бит безальтернативно. И это стало точкой невозврата для Михайленко.

Далее были разговоры о смене тренера в межсезонье – в "Днепр-1" сватали Виктора Скрипника. Когда начался чемпионат 2020/21, в котором Михайленко в итоге возьмет лишь одно очко из девяти возможных, завязались разговоры об Игоре Йовичевиче. Если у тренера еще были какие-то надежды склеить эту треснувшую вазу, то все они развеялись под давлением ответственности за плохие результаты.

"Днепр-1" моментами играл в неплохой футбол. Было заметно, что тренер прививает подопечным игру в короткий и средний пас, с высоким прессингом, в нападении делается ставка, прежде всего, на быстрых и юрких футболистов. Но все это проявлялось лишь эпизодами. Даже не в отдельных матчах, а во время отдельных отрезков отдельных матчей. Независимо от соперников. "Днепр-1" мог хорошо сыграть против грандов, а мог провалить поединок против неприметного представителя второй шестерки. Эта нестабильность не позволяла построить прочную и устойчивую психологически команду. Дмитрий Михайленко остановился на стадии очерков.

Дальше – без него. И в этой ситуации это лучшее решение для всех сторон.