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Каштру: Заря не растеряла своих качеств из-за двух матчей без побед
Наставник "горняков" опасается "Зари"
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от игры против "Зари" в третьем туре УПЛ.
– К поединку с "Зарей" подходим так же, как и ко всем остальным, – со всей серьезностью, которая нас характеризует, а также с ответственностью и внимательностью. Игра будет очень сложной, мы должны быть дисциплинированными.
"Заря" как правило находится вверху турнирной таблицы и прекрасно организованна. В ее составе много квалифицированных игроков. Мы знаем, какие опасности могут поджидать нас, и подготовились к этому.
Очень верю в качество своих футболистов, верю в качество нашей работы. Рассматриваем предстоящую игру с большой ответственностью и надеждой победить.
– "Заря" уступила в двух стартовых поединках. Чего ждать от соперника в такой ситуации?
– Мы всегда смотрим на качество команды, а не на результат, которого она добивается в последнее время. У "Зари" это не ставится под вопрос. Из-за того, что луганчане не выиграли в двух матчах, своих качеств они не растеряли.
Мы прекрасно знаем, что нас ожидает. Атмосфера на поле будет непростой, потому ждем сложной игры на стадионе, где нам уже приходилось преодолевать трудности, – сказал Каштру в эфире Shakhtar News.
Матч "Заря" – "Шахтер" пройдет в воскресенье, 20 сентября. Игра стартует в 17:00.