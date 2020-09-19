Каштру: Заря не растеряла своих качеств из-за двух матчей без побед

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился ожиданиями от игры против "Зари" в третьем туре УПЛ.

– К поединку с "Зарей" подходим так же, как и ко всем остальным, – со всей серьезностью, которая нас характеризует, а также с ответственностью и внимательностью. Игра будет очень сложной, мы должны быть дисциплинированными.

"Заря" как правило находится вверху турнирной таблицы и прекрасно организованна. В ее составе много квалифицированных игроков. Мы знаем, какие опасности могут поджидать нас, и подготовились к этому.

Очень верю в качество своих футболистов, верю в качество нашей работы. Рассматриваем предстоящую игру с большой ответственностью и надеждой победить.

– "Заря" уступила в двух стартовых поединках. Чего ждать от соперника в такой ситуации?

– Мы всегда смотрим на качество команды, а не на результат, которого она добивается в последнее время. У "Зари" это не ставится под вопрос. Из-за того, что луганчане не выиграли в двух матчах, своих качеств они не растеряли.

Мы прекрасно знаем, что нас ожидает. Атмосфера на поле будет непростой, потому ждем сложной игры на стадионе, где нам уже приходилось преодолевать трудности, – сказал Каштру в эфире Shakhtar News.