Кривцов: С Зарей всегда получаются сложные матчи

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился ожиданиями от игры против "Зари" в третьем туре УПЛ.

"Физически чувствуем себя хорошо. Было время наиграть какие-то тактические заготовки. Плюс, много игроков, которые были вызваны в национальную сборную, провели две игры. Думаю, плюс-минус в одинаковых кондициях будем как мы, как и "Заря".

У нас с "Зарей" всегда сложные игры получаются. Думаю, эта не будет исключением", – сказал Кривцов официальному сайту клуба.