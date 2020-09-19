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Кривцов: С Зарей всегда получаются сложные матчи

Премьер-лига
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Защитник высказался перед игрой

Кривцов: С Зарей всегда получаются сложные матчи
Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов поделился ожиданиями от игры против "Зари" в третьем туре УПЛ.

"Физически чувствуем себя хорошо. Было время наиграть какие-то тактические заготовки. Плюс, много игроков, которые были вызваны в национальную сборную, провели две игры. Думаю, плюс-минус в одинаковых кондициях будем как мы, как и "Заря".

У нас с "Зарей" всегда сложные игры получаются. Думаю, эта не будет исключением", – сказал Кривцов официальному сайту клуба.

Матч "Заря" – "Шахтер" пройдет завтра, 20 сентября. Начало – в 17.00.

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В статье: Сергей Кривцов Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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