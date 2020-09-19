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Красников: За Пиварича давали 4 млн, но Суркис не продает вице-чемпионов мира за такие деньги

Премьер-лига
(1 голосов)

В итоге хорват ушел свободным агентом

Красников: За Пиварича давали 4 млн, но Суркис не продает вице-чемпионов мира за такие деньги
Новина українською

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о предложении киевской команде по Йосипу Пиваричу.

"Хорватия стала вице-чемпионом мира, и по Пиваричу было предложение – 4 миллиона и как-то в рассрочку.

Игорь Суркис сказал, что мы не продаем за такие деньги вице-чемпионов мира", – рассказал Красников в интервью "Бомбардиру".

Напомним, летом Пиварич покинул киевский клуб в качестве свободного агента.

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В статье: Игорь Суркис Евгений Красников Динамо (Киев) Йосип Пиварич
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
19.09.2020 в 15:21
дикарь страшный
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Artemanat (Кривой Рог)
19.09.2020 в 15:15
Мы лучше бесплатно отпустим как долбни! Продавать нужно пока есть спрос,так и с Супрягой сейчас дают 10млн,а завтра травма не дай Бог и аренды в Днепре и Олимпике, потому нужно продать его
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royalstas (Вінниця)
19.09.2020 в 15:09
ахахаха не дивно що зараз немає грошей на трансфери) Ну виходить що не продаєте і не даєте грати це овер дивно.....
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