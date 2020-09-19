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Красников: За Пиварича давали 4 млн, но Суркис не продает вице-чемпионов мира за такие деньги
В итоге хорват ушел свободным агентом
Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о предложении киевской команде по Йосипу Пиваричу.
"Хорватия стала вице-чемпионом мира, и по Пиваричу было предложение – 4 миллиона и как-то в рассрочку.
Игорь Суркис сказал, что мы не продаем за такие деньги вице-чемпионов мира", – рассказал Красников в интервью "Бомбардиру".
Напомним, летом Пиварич покинул киевский клуб в качестве свободного агента.
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Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
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Artemanat (Кривой Рог)
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royalstas (Вінниця)
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