Красников: За Пиварича давали 4 млн, но Суркис не продает вице-чемпионов мира за такие деньги

Бывший вице-президент "Динамо" Евгений Красников рассказал о предложении киевской команде по Йосипу Пиваричу.

"Хорватия стала вице-чемпионом мира, и по Пиваричу было предложение – 4 миллиона и как-то в рассрочку.

Игорь Суркис сказал, что мы не продаем за такие деньги вице-чемпионов мира", – рассказал Красников в интервью "Бомбардиру".