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Заря - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Шахтер", УПЛ, 19 сентября 2020

Заря - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ
UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче третьего тура "Заря" будет принимать донецкий "Шахтер". В Запорожье сыграют чемпион и бронзовый призер прошлого сезона.

Луганский коллектив достаточно слабо начал этот чемпионат, проиграв два первых матча. Команда Каштру пока что провела лишь одну официальную игру, обыграв "Колос". Неделю назад они не играли из-за вспышки COVID-19 в "Рухе".

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Матч "Заря" - "Шахтер" состоится в воскресенье, 20-го сентября. Начало поединка в 17:00.

Следить за текстовой онлайня-трансляцией на UA-Футбол вы можете здесь. Это самый оперативный источник информации касательно главных событий на поле.

Телетрансляцию игры смотрите на канале "Униан", которому принадлежат права на показ домашних матчей "Зари" в УПЛ. В интернете легально игру можно увидеть на OTT-сервисах по подписке - 1plus1.video, oll.tv, Megogo и другие. Также планируется показ игры на Youtube-канале FootballHub. Плеер с трансляцией встречи обязательно появится на UA-Футбол перед игрой.

Сразу по окончанию игры "Заря" - "Шахтер" на youtube-канале UA-Футбол пройдет стрим, в котором эксперты обсудят все главные события матча и поделятся своими впечатлениями.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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