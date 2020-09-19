Шедевр грузина приносит Петрово второй балл в УПЛ. Ингулец - Десна 1:1

Практически равная игра дебютанта с участником еврокубка, зафиксированная на табло. То ли Ингулец так силен, то ли Десна слаба? Ответ даст игра в Вольфсбурге, но как-то тревожно за результат- не опозорились бы. А Ингулец понравился. И игрой, и формой, и стадионом, и тренером, и многими игроками напомнил недавнюю симпатичную кировоградскую Звезду. Спасибо за игру, за настрой, за удар ножницами, за гол- красавец! С днем города и удачи!