  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шедевр грузина приносит Петрово второй балл в УПЛ. Ингулец - Десна 1:1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шедевр грузина приносит Петрово второй балл в УПЛ. Ингулец - Десна 1:1

Премьер-лига
(1 голосов)

Петровчане вновь отыгрываются и добывают ничью

Шедевр грузина приносит Петрово второй балл в УПЛ. Ингулец - Десна 1:1
UA-Футбол
Новина українською

Ингулец - Десна 1:1
Голы: Ника Ситчинава 57 - Андрей Гитченко 49
Ингулец: Владимир Крынский, Евгений Запорожец, Илья Коваленко (Оскар Мкомола 72), Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Денис Балан, Артём Щедрый (Младен Бартулович 84), Ника Ситчинава (Александр Мишуренко 86), Максим Ковалёв, Владислав Лупашко, Олег Синегуб
Десна: Евгений Паст, Виталий Ермаков, Владислав Огиря, Владислав Калитвинцев, Дмитрий Хлёбас (Андрей Домбровский 46), Андрей Гитченко, Андрей Тотовицкий, Алексей Гуцуляк (Илья Шевцов 79), Ефим Конопля, Артур Западня (Егор Картушов 46), Максим Дегтярёв (Филипп Будковский 46)
Предупреждения: Олег Синегуб 14, Ника Ситчинава 18, Александр Кучеренко 47, Артём Щедрый 65 - Дмитрий Хлёбас 3, Владислав Огиря 10, Владислав Калитвинцев 35, Ефим Конопля 44

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Comment06 (Украина)
19.09.2020 в 19:18
Практически равная игра дебютанта с участником еврокубка, зафиксированная на табло. То ли Ингулец так силен, то ли Десна слаба? Ответ даст игра в Вольфсбурге, но как-то тревожно за результат- не опозорились бы. А Ингулец понравился. И игрой, и формой, и стадионом, и тренером, и многими игроками напомнил недавнюю симпатичную кировоградскую Звезду. Спасибо за игру, за настрой, за удар ножницами, за гол- красавец! С днем города и удачи!
Ответить
+2
-2
pilips111 (Чернигов)
19.09.2020 в 19:59
Ну, допустим, не равная, но Десне не хватило реализации. Недооценили. Ингулец - нормально, удачи в чемпионате. Гол грузин забил классный. А с Вольсбургом, конечно, шансов немного, но есть.
Ответить
+1
-1
avatar
simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 19:03
Ужасно. Без Филиппова просто катастрофа... Хлебаса и Дегтярева отпустить в аренду в первую лигу. Шевцов наверное поздно вышел... не плохой нап , но мало времени. С позиции силы играть не умеем, увы. Теперь потеряли два очка на ровном месте. И как теперь бороться за золотые медали ???
Ответить
+4
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.09.2020 в 19:47
Так , Шахтар зітхнув з полегшенням !
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
19.09.2020 в 19:02
Петровчан с завоеванием очередного очка. Уровень команды, конечно, так себе, но желания и характера им не занимать. Как Десна собирается играть с немцами в голове не укладывается.
Ответить
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 19:04
Так же как Ингулец играл с Десной...
Ответить
+3
-1
Emperor9 (Чернігів)
19.09.2020 в 19:00
Нічого вже не чекаю від матчу з Вольфсбургом. Десна без Філіпова, як Динамо 90х без Шевченка. Що сьогодні і показала гра з Інгульцем. Як не прикро, але в цьому чемпіонаті будуть нові герої, бліда тінь минулорічної Десни буде боротися за середину таблиці. І мінусуйте мене земляки, я б сам поставив мінус таким словам ще позавчора. Але сьогодні пожинаємо політику керівництва команди. Якщо ще згадати Фаворова.
Ответить
+4
-2
Dimka26 (Чернигов)
19.09.2020 в 18:58
Не реализовали 2 убийственных момента в конце матча. Обидно.. Десне нужно усиление в нападении. Без Филиппова все не то((
Ответить
+4
-1
geravit93 (Чернигов)
19.09.2020 в 18:57
Нет у Десны нападающего. Будкивский и Дегтярев полное дерево.
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
19.09.2020 в 19:16
И кустарник - Хлебас.
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...