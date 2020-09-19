В стиле Ибры. Будковский сделал ассист пяткой. ВИДЕО

В рамках 3-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" играет против "Ингульца" (1:1 - второй тайм).

Счет в матче на 49-й минуте открыл защитник гостей Андрей Гитченко. Голевую передачу отдал форвард Филипп Будковский, да еще какую!

Будковский вышел на поле на 46-й минуте, а спустя буквально три минуты эффектно пяткой ассистировал одноклубнику.

Видео гола с участием Будковского и Гитченко