  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В стиле Ибры. Будковский сделал ассист пяткой. ВИДЕО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В стиле Ибры. Будковский сделал ассист пяткой. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Филипп отдал эффектную голевую на Гитченко

В стиле Ибры. Будковский сделал ассист пяткой. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 3-го тура чемпионата Украины черниговская "Десна" играет против "Ингульца" (1:1 - второй тайм).

Счет в матче на 49-й минуте открыл защитник гостей Андрей Гитченко. Голевую передачу отдал форвард Филипп Будковский, да еще какую!

Будковский вышел на поле на 46-й минуте, а спустя буквально три минуты эффектно пяткой ассистировал одноклубнику.

Видео гола с участием Будковского и Гитченко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Гитченко Филипп Будковский Десна (Чернигов) УПЛ Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...