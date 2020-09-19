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Матч против Львова стал первым для Миколенко в качестве капитана Динамо
Сидорчук и Буяльский остались в запасе
В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевского "Динамо" принимает "Львов" (0:0 - второй тайм).
"Бело-синих" на этот поединок вывел левый защитник Виталий Миколенко. 21-летний игрок получил капитанскую повязку первой команды столичного клуба впервые в игровой карьере.
Такое решение связано с тем, что полузащитник Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский остались на скамейке запасных.
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