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Матч против Львова стал первым для Миколенко в качестве капитана Динамо

Премьер-лига
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Сидорчук и Буяльский остались в запасе

Матч против Львова стал первым для Миколенко в качестве капитана Динамо
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В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевского "Динамо" принимает "Львов" (0:0 - второй тайм).

"Бело-синих" на этот поединок вывел левый защитник Виталий Миколенко. 21-летний игрок получил капитанскую повязку первой команды столичного клуба впервые в игровой карьере.

Такое решение связано с тем, что полузащитник Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский остались на скамейке запасных.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) УПЛ Виталий Миколенко
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