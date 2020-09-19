Матч против Львова стал первым для Миколенко в качестве капитана Динамо

В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевского "Динамо" принимает "Львов" (0:0 - второй тайм).

"Бело-синих" на этот поединок вывел левый защитник Виталий Миколенко. 21-летний игрок получил капитанскую повязку первой команды столичного клуба впервые в игровой карьере.

Такое решение связано с тем, что полузащитник Сергей Сидорчук и Виталий Буяльский остались на скамейке запасных.