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Цыганков достиг отметки в 50 голов в УПЛ

Премьер-лига
(3 голосов)

Виктор реализовал 11-метровый в матче против "Львова"

Цыганков достиг отметки в 50 голов в УПЛ
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В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевского "Динамо" принимает "Львов" (1:0 - второй тайм).

Счет в матче открыл вингер "бело-синих" Цыганков. Виктор в перерыве заменил Цитаишвили, а уже на 49-й минуте реализовал пенальти, который заработал форвард Владислав Супряга.

Этот забитый мяч стал для 23-летнего Цыганкова 50-м в УПЛ. Для этого игроку "Динамо" понадобилось 5 сезонов и 107 матчей.

На данный момент, Виктор находится на 9-й позиции в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) УПЛ Виктор Цыганков
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