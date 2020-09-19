Цыганков достиг отметки в 50 голов в УПЛ

В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевского "Динамо" принимает "Львов" (1:0 - второй тайм).

Счет в матче открыл вингер "бело-синих" Цыганков. Виктор в перерыве заменил Цитаишвили, а уже на 49-й минуте реализовал пенальти, который заработал форвард Владислав Супряга.

Этот забитый мяч стал для 23-летнего Цыганкова 50-м в УПЛ. Для этого игроку "Динамо" понадобилось 5 сезонов и 107 матчей.

На данный момент, Виктор находится на 9-й позиции в списке лучших бомбардиров за всю историю чемпионата Украины.