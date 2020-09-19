Форвард принёс Ингульцу ничью. У Десны не оказалось своего бомбардира, чтобы выиграть матч

Ника Сичинава был признан лучшим игроком прошлого сезона в Первой лиге по версии ПФЛ. Форвард стал вторым бомбардиром турнира, забив 17 голов в 27 встречах. У второго снайпера "Ингульца" - Александра Мишуренко - более чем в два раза меньше мячей за сезон. Сегодня грузин показал, за что он получает место в старте: у форварда было полтора момента за всю игру, из которых родился один гол. По ходу первого тайма он эффектными "ножницами" через себя едва не положил лучший гол недели в украинском футболе. Хотя, казалось, куда уж лучше, после шального дальнего выстрела Вадима Яворского в Кубке Украины . Но этот мяч мог стать украшением всего тура в УПЛ. То, что не получилось до перерыва, Сичинава реализовал после него. Нападающий благодаря корпусу сохранил мяч у себя, развернулся и дал почти в "девятку".

Что интересно, главным действующим лицом "Десны" по ходу последний недели также стал нападающий. Александр Филиппов уже одной ногой в Бельгии и в ближайшие дни должен стать игроком "Сент-Трюйдена". "Условия ему предложили вроде бы неплохие. Из "Десны" попасть в сборную у него не получилось, может, хотя бы из Западной Европы получится", - поделился после матча мыслями наставник "северян" Александр Рябоконь.

Как раз "Фила" гостям сегодня и не хватало, чтобы дожать "Ингулец". Александр - это не только наконечник атак, но и тот, кто может сам угрозу создавать. Увы, даже с этим у черниговчан были периодические сложности. Очень качественные вингеры команды вскрывали фланги, загружали мяч в штрафную, но Дегтярёв или Будковский постоянно находились не там, куда шла передача. На двоих форварды "Десны" запомнились только тремя эпизодами: Максим после ошибки голкипера на выходе в борьбе с защитниками пробил головой мимо ворот; Филипп уже в компенсированное время, расстреливая ворота метров с десяти, попал в Балана. Сюда же добавляем и гол, который - если бы не нога Гитченко - нужно было записывать на Будковского.

Хлёбас? Для игрока это был один из худших матчей в "Десне". С таким футболом его место на поле в игре Лиги Европы против "Вольфсбурга" под большим вопросом. Не в последнюю очередь от безысходности на финальные минуты Рябоконь бросил в бой форварда Шевцова, который дебютировал в УПЛ. У того свой шанс также был, но он, как и Будковский, пробил в защитника.

Как итог из всего написанного, лучшим игроком гостей в атаке стал Алексей Гуцуляк. Он и создавал, и сам временами старался завершать. Хозяев по возможности выручал Владимир Крынский - для него, к слову, это также был дебют за новую команду. В первом тайме голкипер здорово наварил при высоком прессинге от соперника, а большую часть времени пытался сыграть как можно проще, выбивая мяч подальше от ворот и даже не пытаясь его зафиксировать. В голе его какая-то особая вина не прослеживается, поэтому можно сказать, что сыграл он неплохо. Хотя уверенности новому (или временному) первому номеру "Ингульца" ещё нужно поднабраться.

Но проблема "Десны" - не только в отсутствии форварда, который умеет и создавать, и реализовывать. Уже при счёте 0:1 "северяне" стали выпускать игру из своих рук, позволив сопернику провести несколько атак. Сичинава, как мы уже говорили выше, показал, что ему этого достаточно. Потеря концентрации минут на пять стоила гостям двух очков.

Не стоит, впрочем, зарывать "Ингулец", забывая о второй команде на поле. Да, у Сергея Лавриненко нет какого-то невероятного ресурса по игрокам, который уже сейчас может решить задачу по выходу в еврокубки. Но у команды горят глаза. А за таким коллективом наблюдать даже интереснее, чем за теми, у кого есть всё, кроме желания. Два очка в трёх турах - неплохой результат для дебютанта. Однако не чувствуется, что этот коллектив способен воплотить в жизнь мечту Александра Поворознюка и вывести "Ингулец" в еврокубки.