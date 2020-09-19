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Днепр-1 представит Йовичевича 21-го сентября

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне получат нового главного тренера в понедельник

Днепр-1 представит Йовичевича 21-го сентября
Новина українською

Meta-ratings сообщает, что Игор Йовичевич принял предложение "Днепра-1" стать главным тренером команды.

Хорватский наставник уже утвердил свой тренерский штаб, в который войдут: экс-напарник по "Карпатах" Юрий Беньо, тренер вратарей Валерий Городов, а также итальянский специалист.

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Днепряне представят нового коуча в понедельник, 21-го сентября.

Напомним, вчера после домашнего поражения от "Мариуполя" Дмитрий Михайленко подал в отставку.

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В статье: Игор Йовичевич СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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trey222
19.09.2020 в 22:03
Посмотрим что сделает Йовичевич.
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