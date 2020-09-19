Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 представит Йовичевича 21-го сентября
Днепряне получат нового главного тренера в понедельник
Meta-ratings сообщает, что Игор Йовичевич принял предложение "Днепра-1" стать главным тренером команды.
Хорватский наставник уже утвердил свой тренерский штаб, в который войдут: экс-напарник по "Карпатах" Юрий Беньо, тренер вратарей Валерий Городов, а также итальянский специалист.
Днепряне представят нового коуча в понедельник, 21-го сентября.
Напомним, вчера после домашнего поражения от "Мариуполя" Дмитрий Михайленко подал в отставку.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
trey222
19.09.2020 в 22:03
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...