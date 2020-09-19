Днепр-1 представит Йовичевича 21-го сентября

Meta-ratings сообщает, что Игор Йовичевич принял предложение "Днепра-1" стать главным тренером команды.

Хорватский наставник уже утвердил свой тренерский штаб, в который войдут: экс-напарник по "Карпатах" Юрий Беньо, тренер вратарей Валерий Городов, а также итальянский специалист.

Днепряне представят нового коуча в понедельник, 21-го сентября.

Напомним, вчера после домашнего поражения от "Мариуполя" Дмитрий Михайленко подал в отставку.