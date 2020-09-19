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Динамо - Львов 3:1. Шапаренко спасает Луческу от первого стыда

Премьер-лига
(2 голосов)

Бело-синие были близки к провалу

Динамо - Львов 3:1. Шапаренко спасает Луческу от первого стыда
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу, как и ожидалось, решил одним выстрелом убить сразу двух зайцев - и основе дать отдохнуть перед Лигой Чемпионов, и ближайших резервистов проверить. Резервисты откровенно подвели, поэтому пришлось в экстренном порядке бросать в бой основные кадры.

Виталий Миколенко наконец вернулся на левый фланг, да еще и при отсутствии Сидорчука получил капитанскую повязку. Центр защиты закрывали Забарный и Сирота, Кендзера остался на правом краю. Пара опорных - Андриевский и Шепелев, трио атакующих хавбеков - Цитаишвили, Леднев и Вербич, на острие вышел Супряга.

У "Львова" тоже было немало изменений после разгромного поражения от "Колоса". В частности, Пенькова на последнем рубеже заменил Литовченко. В центре защиты появился Михоуби, рядом с которым играли Кравчук и Челич. Слева с первых минут вышел Клименчук, а не Комарец, Грисьо остался справа. Борзенко и Айнсалу снова играли в центре поля, а вот в атаке Ныч сместился на правый фланг, Кошман перешел на левый, а на острие вышел Фелипе.

В матче против "Колоса" "Львов" произвел удручающее впечатление. Неудивительно, что от "Динамо" в этой игре ожидали феерии. Но не учли - одно дело терпеть и играть на контратаках против команд равных или превышающих классом, другое - играть первым номером против соперника, который максимально насыщает защиту. Да еще и не сыгранной группой атаки. Хотя казалось бы - Леднев, Цитаишвили, Шепелев, Андриевский получили шанс продемонстрировать новому тренеру, что он может на них рассчитывать. Поэтому будут играть с воодушевлением и соответствующим настроением. Но нет - оказалось, что киевляне вышли на игру, словно до стартового свистка решив, что они уже ее выиграли.

В результате за первые 45 минут "Львов" успешно отбивался от слабых попыток бело-синих что-то организовать перед штрафной, да еще и иногда держал мяч, заставляя фаворита бесцельно бегать в центре поля. За весь первый тайм "Динамо" родило аж два момента - сначала Сирота пробил головой после подачи углового мимо, а уже перед перерывом Вербич вырвался на оперативный простор по левому полуфлангу и на входе в штрафную пробил в ближний угол, но Литовченко парировал. У "Львова" и такого не было, но и задачи у команды Цецадзе были совсем другие.

Понятно, что Мирча Луческу такого терпеть не мог, поэтому уже в перерыве выпустил сразу четырех основных игроков в центр поля. Со стартового состава остался только Вербич, баланс сил должны были изменить Сидорчук, Шапаренко, Цыганков и Буялський. И уже на втором обороте секундной стрелки "Динамо" заработало пенальти. Цыганков дал разрезной пас, а Супряга удачно подставился под фол Клименчука. Виктор уверенно реализовал 11-метровый.

В прогнозе до матча писал: "сопротивление гостей продлится до первого пропущенного". Признаю - ошибался. Хотя "Динамо" могло сразу же развить преимущество, если бы Миколенко лучше пробил по воротам, выйдя один на один под углом. Или если бы Литовченко не отреагировал на удар Супряги в падении головой. Но "Динамо" не забило, а "Львов" пошел вперед и заработал штрафной на левом фланге. Вот здесь и сыграла свою роль неопытность пары центрбеков "Динамо" - Забарный и Сирота потеряли своих игроков, как следствие Кравчук пробил головой, Бущан парировал, но Челич буквально затолкал мяч в сетку - 1:1!

Играть еще полчаса - команды из разных весовых категорий, кажется, ничего сложного, случайность. Но нет - "Динамо" в очередной раз демонстрирует, что не умеет взламывать насыщенную защиту. Фактически до решающей 87-й минуты у хозяев поля был только один момент, чтобы восстановить преимущество. Бущан здорово отдал пас на Цыганкова, тот выиграл забег у защитника, но переиграть голкипера ударом со средней дистанции не смог.

Если 0:0 с "Десной" можно было списать на силу соперника и недостаточную сыгранность "Динамо", то эта ничья выглядела бы уже странно, несмотря на все сопутствующие обстоятельства. Но Мирча Луческу от оправданий спас Николай Шапаренко. И не с игры, а с помощью стандартного положения. Киевляне заработали штрафной метрах в 23 от ворот, и именно Шапаренко эффектно перебросил стенку и положил мяч в верхний угол. На тот момент "Львов" уже играл в меньшинстве - Михоуби получил вторую желтую за отмашку от Цыганков. Но даже если бы львовяне играли в полном составе, вряд ли у них были бы силы отыграться во второй раз. Поэтому последние минуты превратились в формальность, во время которой Супряга успел забить свой второй мяч за "Динамо" в чемпионате. Все для Владислава сделал Шапаренко, который тонким пасом вывел его на свидание с вратарем.

3: 1 - "Динамо" неожиданно столкнулось с большими трудностями в матче с аутсайдером. Впрочем, возможно, для киевлян это и к лучшему. По крайней мере, Луческу будет понимать, что рассчитывать в резерве у него особо не на кого, да и на "Гент" будут более собранными.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
19 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Львов" 3:1
Голы: Цыганков 48 пен., Шапаренко 87, Супряга 90+5 – Челич 62

"Динамо": Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Андриевский (Шапаренко 46), Шепелев (Сидорчук 46) – Цитаишвили (Цыганков 46), Леднев (Буяльский 46), Вербич (Кравец 67) – Супряга
Тренер: Мирча Луческу

"Львов": Литовченко – Грисьо (Комарец 64), Челич, Кравчук, Михоуби, Клименчук – Ныч (Романчук 88), Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес 75) – Фелипе
Тренер: Георгий Цецадзе

Арбитр: Виктор Копиевский
Предупреждения: Шапаренко 71, Супряга 80 - Грисьо 21, Айнсалу 25, Клименчук 47, Кравчук 59, Михоуби 73, Цецадзе 81
Удаление: Михоуби 83

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Комментарии (140)
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MES QUE UN CLUB
19.09.2020 в 22:25
Всех болельщиков Динамо с победой !!! Не получилось посмотреть игру, но имею пожелание игрокам Динамо. Пожалуйста забивайте голы пораньше , поберегите нервы старика Мирчу. Он команде ещё нужен.)))
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+6
0
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ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:28
Ну не может же судья удалять игроков соперника с первых минут - спалится...
Ответить
0
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:29
ascent (Луксор) - дешевка подзаборная
+4
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 22:17
А футболка с именем Кравца уже вышла в продажу?)))))
Ответить
+2
-8
Alexs22 (Киев)
19.09.2020 в 22:12
Читаю коменты - а где все злопыхатели Динамо с Чернигова? Сегодня сказать нечего по игре ДК? После яркой игры с Ингульцом?
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+11
-3
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:20
Да бог с ними, что сам по игре ДК можешь сказать, понравилась?
Ответить
+1
-8
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 22:22
Голи дуже красиві, особливо Шапаренка...
+7
0
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:26
Молодец, надо же с чего-то начинать... А гол действительно красивый...
0
-5
osadob07 (жмеринка)
19.09.2020 в 22:12
игрок должен быть нацелен на ворота ,а не на то як вдало пiдставитись.это я на счёт пенальти.супряга больше думал скорее всего о втором.ну вся тактика дк это бесконечные навесы
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+2
-10
ГенриВол (Волочиськ)
19.09.2020 в 22:11
Кристал пелас МЮ на олд трафорд пристукнув. Оце стид Шульшеру з його ігрочилами. А це так собі.
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+7
0
avatar
zloyded (Киев)
19.09.2020 в 22:15
Так Сульшер скільки у команді і гроші які у клубу і гравці, а Мірча пару місяців і вже всі бажають погромів у кожній грі...
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+9
0
avatar
zloyded (Киев)
19.09.2020 в 22:10
Кто спасает? Зачем это преувеличение? Шапа забил когда 2:1 было и победа, хоть и тяжелая, была делом времени, Львов в конце вообще сдох! Ну и подлая команда!!! По заменам видно кого в аренду, а с кем можно и вообще прощаться, чтобы ведомость разгрузить и по возможности других купить!
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+12
-2
Alex Sunchez
19.09.2020 в 22:15
Правда ты забыл что Львов в 10 был. Ну то такэ.
Ответить
0
-8
Alexs22 (Киев)
19.09.2020 в 22:19
так второй гол со штрафного забили, голову убирать - бо не куда есть будет, а гол то такЭ.
+3
0
аалекс ( Крым)
19.09.2020 в 22:04
Динамо с победой, пусть и не очень убедительной, все-таки главный матч у них впереди. Думаю, что после этой игры Леднев не скоро получит шанс закрепиться в основе и это после прекрасного сезона в Заре.
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+9
-1
avatar
zloyded (Киев)
19.09.2020 в 22:11
В аренду, чтобы лавку не полировал, как и Цитаишвили, а Шепелева и продать можно куда-то
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+3
-1
Alex Sunchez
19.09.2020 в 22:12
Всех в зарю может им там ноги вправят, да и зорьке нужны игроки если их так можно назвать
+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:03
Вся 3,14здобратия собралась: ascent (Луксор), Kolibri (Киевоград), Матч Футболович, Старый Олигарх (Tel Aviv ), Hugo64 (PARIS), Number13 (Мариуполь), FC SD CLUB (Кривой Рог) и новый чей-то клон - Na. x. Vertel. (Drezden) и языками: шлеп-шлеп-шлеп
Ответить
+13
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 22:10
))))))))) присоединяйся
Ответить
+2
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:20
Заднеприводные заглоты мне не интересны
+6
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 22:22
Ой не верю))))
+1
-4
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:23
Раз постоянно об этом думаешь - значит интересны... Как там парады в Киеве проводят часто? Ты не стесняйся - заяви о себе...
+1
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:26
Kolibri + ascent = вам виднее какие и где парады
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:13
Что опять обижают любимый клюб? Ах мы бессовестные, не получаем удовольствия от божественной игры твоего идола, позор нам... Легче стало?
Ответить
+3
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:27
ascent (Луксор) , курица ты общипанная, закрой свой дешевый клюв
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:32
Может еще перечислишь особоодаренных фанатов ВКДК, которые тоже здесь собрались? Я тебе помогу: DynamoKiyv (Київ), Віктор Бокасса (Betwmount), Просто Квашин (Харьков), Михаил Булгаков (Тегусигал), и т.д ... а дальше сам...
Ответить
0
0
фрілансер (Львів)
19.09.2020 в 22:03
Шкода як Львів змінить тренера. Де ми ще такого голосистого знайдем!?
Ответить
+8
0
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:01
Видно, что пока Луческу может рассчитывать на Караваева, Родригеса, Миколенко и Шапаренко, Буяльский - под вопросом. А нужно 15-18 игроков...
Ответить
+2
-11
Alex Sunchez
19.09.2020 в 22:10
Забили Бущанана, а именно он начинал все атаки ДК и был харош в игре ногами да и сидорчук тоже вполне сойдёт. А так все остальные ни о чем.
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 22:24
Забули Де Пену та Сидорчука, ну й Циганкова
+1
0
avatar
Spokoyno (Киев)
19.09.2020 в 21:59
Як завжди "обожнювачи Динамо" не могли обійти статтю про своїх улюбленців По самій грі. Я ще до матчу був впевнений, що він буде важким. По-перше тренер ледь більше місяця. По-друге "епідемія травм". По-трете попередники Лу виглядало, що тільки випускали футболістів і дивились футбол з першого ряду. В-четверте наразі ГОЛОВНЕ завдання, не дивлячись на раз, два, три пробитися в групу ЛЧ! Тому і вийшов "найближчий резерв", якій зовсім не зіграний... А в нападі треба відчувати партнера... якого ти бачив на тренуваннях. Про "суддів" я розумію, для розумах СуВсеКу, але чи дістався Клименчук до м'яча коли зносив Супрягу? Чи відмашка по обличчю то не картка... Попав тоді ЧЕРВОНА! Ну і чи дійсно захват ззаду руками гравця ДК дозволено Правилами
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+16
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 22:00
Ну, да им сложнее всех!
Ответить
+2
-15
avatar
Spokoyno (Киев)
19.09.2020 в 22:09
Велич і визначається, які складності ти можеш подолати... Динамо за перемогу ПЛЮС, а от до рівня гри "групи ЛЧ" ще треба багато додавати. Та я не виправдовую гру чи босів Динамо, просто пишу причини такої сіренької гри.
+6
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 22:13
Так по этому и столько критиков, даже тех, кто болеет за Динамо
+1
-7
Alex Sunchez
19.09.2020 в 21:57
Игра ДК без высокого прессинга против Львова это вообще позор. Как только Львов с мячем ДК всем составом на своей части поля и супряга впереди. Это вся тактика ДК вот что видно, или я не прав? Да и против остальных команд план на игру такой же. Кстате почему Львов может позволить высокий пресминг а ДК нет? Наверное разница в классе игроков Львова
Ответить
+4
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 21:58
О інтелектуал у маминій кофті.
Ответить
+10
-1
Alex Sunchez
19.09.2020 в 22:02
В чём я не прав? С десной, АЗ и теперь с Львовом один рисунок игры, автобус в обороне и забросы вперёд. Ну тактика хороша...
+2
-6
Alex Sunchez
19.09.2020 в 22:07
Был бы вместо бущана условный ляпов, то ДК була бы торба ибо все атаки начинал именно он.
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:07
Ты кроме "высокого прессинга" другие слова знаешь (5-й комментарий твой уже)? Этим "высоким прессингом" физруки динамовские игроков уже лет 10-15 мучают, а играть в футбол они не пробовали? Твой кумир наверное Беседин! Был когда-то нападающим, а стал - атакующим защитником и бегал как лошадь, пока силы не закончились и пришлось таблетку в голову положить...
Ответить
+2
-8
Alex Sunchez
19.09.2020 в 22:20
Ну понятно все гранды играют без прессинга, да и зачем он нужен в 21 веке, автобус смотреть приятней да и как супряжка бегает как собачонка за 2-3 защитниками тоже красиво смотреть.
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 21:56
Одні падаль відписалася даунецька.
Ответить
+12
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 21:56
Для них це сенс нікчемного та втраченного життя
Ответить
+10
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:57
Да ладно. Ну прокомментируй этот матч.
Ответить
+2
-14
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:10
у них времени на комментарии нет, у них одна забота - всем диагнозы ставить! А футбол - та то таке...
+1
-10
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 22:16
Слышишь ты, - элита киевская, прокомментируй матч!
Ответить
0
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:21
ascent (Луксор), тебе достаточно в курятнике занять свое место и не кудахтать, с тобой футбол НИКТО комментировать не будет
+3
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:55
Можно вопрос для всех защищающих Динамо? Вот если Динамо налажает с командой из первой лиге в кубке, к примеру (слабее вряд-ли встретят), то вы также будете кричать и бить в грудь, что все просто супер и Динамо играет просто бомбезно?
Ответить
+5
-16
UA Hero (Chernivtsi)
19.09.2020 в 22:04
Те, що Динамо давно пробило дно, вже всім відомо. І в найближчі 10 років зрушень не буде.Але до ФК Львів у вас питань взагалі нема? Те, що через такі команди у нас не чемпіонат а пародія, вже всім пофіг*
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 22:08
Пол ЧУ пародия. Сократите до 8ми команд, тогда может хоть какая-то напряжёнка будет.
+2
-8
Aalex-696 (Немирів)
19.09.2020 в 22:27
Може, до однієї? І одразу шохтьору видавати золоті медалі?
+2
0
Матч Футболович
19.09.2020 в 21:54
ничего нового, когда дыра не играет (а не играет уже последние лет двадцать), её заносят вверх судьи. Дырка, что тут скажешь. Пенальти левые, карточки несуществующие, удаления за игру головой, компьютерные голы и т.д. Благодаря всему вот этому подковёрному судейскому позору - дыра растеряла даже нейтральных болельщиков. Поделом подлецам.
Ответить
+5
-18
avatar
Динамо-машина (Киев)
19.09.2020 в 22:30
Дырка - это ты по жизни.
Ответить
+2
0
Матч Футболович
19.09.2020 в 22:33
Правда глаза колет?!) твои проблемы дырявый) раз болеешь за клюб с погонялом Дыра - значит дыра это ты)) обтекай)))
0
-1
Леонід Скачков (Рівне)
19.09.2020 в 21:53
Молодець містер,що виставив такий стартовий склад!Хотів побачити всіх,і побачив.На другий тайм вийшли четверо і зробили різницю!Також добре,що пересвідчився в неготовності Кравця!Хай би як там вуйки не всирались,на чолі з гороластим і безтолковим грузином-це дерьмова команда! Аби не експерименти містера,мали б щонаймеше штук п"ять!!!
Ответить
+14
-5
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:55
Ты серьезно.Какие пять.Тут два из трех с помощью судейки .и удаление не за что .
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+7
-15
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 21:57
Аби на місці Циганкова було якесь чорнодупе зі шмохтаря то був би ще й пеналь.
+12
-4
grasshopper1 (Харьков)
19.09.2020 в 22:02
За отмашку в штрафной судья мог пенальти ставить спокойно. Но не поставил. Нарушение перед штрафной спорное. В неангажированости я уверен. Слабое судейство? Возможно, но явно не провальное
+12
0
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:57
Какую разницу они сделали, если до 87 минуты 1:1 было? Те же яйца только в профиль! Свежие игроки вышли, удаление и физика, вот и вся разница.
Ответить
+2
-12
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 21:53
Цікаво, коли з Колосом вагінам судейка поставив три лівака, то ці ж тридвараси смерділи що все чинно.
Ответить
+15
-5
royalstas (Вінниця)
19.09.2020 в 21:53
А при чому тут Луческу якщо проблема в футболістах?
Ответить
+5
-6
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:53
Так он вроде как тренер.
Ответить
+3
-11
Comment06 (Украина)
19.09.2020 в 21:51
Такие победы не радуют, а унижают победителей и их настоящих болельщиков. Не думаю, что в Генте турецкий арбитр Чакыр назначит в пользу Динамо такой сомнительный пенальти, покажет за несуществующее нарушение вторую желтую, переходящую в удаление, поставит сомнительный штрафной с убойной дистанции. А Львов молодцы!
Ответить
+5
-12
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.09.2020 в 21:54
Ага а три пеналі нещодавно підземних були чистими?) А потім їх мертвий Інтер дрючить 50.
Ответить
+11
-5
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:58
В полу финале Карл ,в полу финале.А где там динамо в это время было.А забыл ,боролось за второе место с Зарей и десной в чемпионате .
+3
-6
Aalex-696 (Немирів)
19.09.2020 в 22:25
Яка різниця на якій стадії? В півфіналі програвати 0-5 - то ще більший позор.
+2
0
Просто Квашин (Харьков)
19.09.2020 в 21:56
Завидуешь заднепривод..
Ответить
+8
-2
balamyt (Boston)
19.09.2020 в 21:48
Меня игра ДинамоК не очень понравилась ,да и судья слегка подыгрывал...Не убедительная победа ..с пенальти и штрафным..Супряга пока входит во вкус..Ему еще нужно время...Луч правильно делает что дает ему это время..
Ответить
+8
-7
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:46
По игре сказать нечего - одно серое болото! Желаю Луческу поскорее определиться с составом и найти свою игру (если конечно это вообще возможно с нынешним составом)... P/S А ведь Сабо когда-то предупреждал, что уровень игроков Динамо не соответствует поставленным задачам, но его дружно фанаты Динамо облили дерьмом, а ведь он прав был!
Ответить
+11
-14
Просто Квашин (Харьков)
19.09.2020 в 21:57
Сабо твой дед чмо...
Ответить
+8
-4
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:45
Зато Супряга, по ходу, ещё в цене прибавил!
Ответить
+4
-10
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
19.09.2020 в 21:45
Динамо с победой! Вагинальные с полыхающими пуканами идут нахюй...
Ответить
+16
-8
недалековідКиева (Біла Церква)
19.09.2020 в 21:47
5
Ответить
+3
-11
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:48
Жду с нетерпением, когда можно будет поздравить Динамо с ИГРОЙ!
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+6
-11
Старый Олигарх (Tel Aviv )
19.09.2020 в 21:45
Какой очередной позор!!!! дырявых уже со Львовом тянут!!! Со Львовом Карл!!! Бедный Мистер, мучается там пади с этими баранами??!!!!
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+9
-15
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:46
Толи ещё посмотрим концертов)))))
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+9
-11
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.09.2020 в 21:43
ЖАЛЬ оскара не дают в футболе-кое кто сегодня б был в номинации -ДК выжала победу- заменили сразу ЧЕТЫРЕХ игроков-почти половина состава свежих- ФКЛ не может такого позволить-гол шапоренко шедевр и он не спас луческо от позора- ПОЗОР остался -игра то почти не меняется-после михи- посмотрим что далеее
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+7
-18
Alex Sunchez
19.09.2020 в 21:46
Так 4 года "тренерской" роботы так просто не исправиш ну и половина футболистов ДК деревянные. Да и то что ставит Мирча широкую игру без пресинга это тоже дно.
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+9
-1
oleg dynamo (львівська)
19.09.2020 в 21:47
ви не праві,ігра помінялась ,просто Луч хотів взяти оки малою кровю а тут ху...кі...,мала кров без поняття,,
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+13
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.09.2020 в 21:47
А В ЧЕМ НЕ ПРАВ поясните минусовщики или так себе лиш бы кликнуть
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+2
-12
avatar
AndrewKruk (Київ)
19.09.2020 в 21:49
Оскара кому?
+8
0
Alexs22 (Киев)
19.09.2020 в 21:55
А ты вспомни Шахтер, там такое часто практиковалось и при Луческу, и после.
+6
0
grasshopper1 (Харьков)
19.09.2020 в 21:57
Игра не меняется после Михи? Это глупость. Может Шапаренко так играл в прошлом сезоне? Или Родригес? Или Соль забивал? Все ещё плохо, но прогресс Очевиден.Что не так с 4 заменами? Луческу использует ротацию очень хорошо. Перед матчем казалось, что Львов самое то для ротации . Оказалось нет не тянут. Луческу понял и заменил. Отличное решение. За этой все мой минус
+12
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:23
Оскара за грамматику от которой тошнит
+2
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
19.09.2020 в 21:42
Такая игра не может принести радости не смотря на результат.
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+10
-9
ВиктАн
19.09.2020 в 21:41
Чёт мне не понравилась игра Супруги, Кравца, Вербича и Леднева. По первому тайму вообще дно.
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+11
-2
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:44
А тебе разве второй тайм понравился. Ты серьезно .Ну разве как судья судил тебе понравилось.А игра как была убога в первом тайме так и во втором осталась.
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+7
-14
ВиктАн
19.09.2020 в 21:50
Понравилась игра двух трёх игроков команды, их мысль движение, Надеюсь наберёт форму Цыганков, Миколенко, а вот зачем команде Вербич, Супруга и Леднев, пока не понимаю(как по мне то они посредственные игроки, хотя может разыграются, деду виднее
+6
-2
vlotko (Броди)
19.09.2020 в 21:41
Так 3:1 чи 2:1? Якщо слухати коментатора так 2:1, якщо дивитися на екран так 3:1. Супряга герой матчу, тільки в лапках, тільки і чути, що Супряга весь час не реалізує гольові моменти. Взагалі то гра нікчемна з сторони ДК. ФК Львів всім буде програвати а проти киян "ощетинился".
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+9
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:49
Все ощетинятся видать, так как не игра, то чего-то мешает и все не так)
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0
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:41
Обратите внимание просто с кем великое играло!!!!!
Ответить
+9
-13
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:39
Все что показало Динамо, это когда против посредственной команды играют вторым номером.
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+8
-12
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:39
Интересно когда везение закончится .А я знаю когда .Когда Шубкисы судей перестанут спонсировать.
Ответить
+9
-18
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:40
Понятно! Вот куда они деньги тратят, а не на трансферы)))))
Ответить
+9
-14
trey222
19.09.2020 в 21:39
По голам всё правильно.Вот по поводу пропущенного ошибка вратаря.Должен был выходить и забирать мяч,тем более с его габаритами.
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+7
-3
Alexs22 (Киев)
19.09.2020 в 21:36
Да ладно вам. На кинулись на ДК. Зато теперь всем експердам на неделю потрындеть. А по матчу - жесть. С таким подходом за игру с Гентом стремно.
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+9
-3
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:35
Мда Судья єто су*********** нечто.Штрафной которого не было.Удаление непонятно за что.А с такой игрой Динамо второе место будет топ.Еще с никакущим АЗ было видно что паса нет .игры нет.
Ответить
+10
-22
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:42
А что оставалось делать, если других вариков нет?!
Ответить
+5
-10
paramon7 (Запорожье)
19.09.2020 в 21:35
В чем помощь арбитра? Отсудил отвратительно. Динамо с победой, дальше удачи с Гентом!
Ответить
+16
-3
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:39
Согласен, больше надо давать пенальти и удалений - засудили в очередной раз ВКДК!
Ответить
+4
-15
Aalex-696 (Немирів)
19.09.2020 в 22:20
Порахуй пенальті в шохтьора в першому турі.
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 22:24
підрахуї не рахують
0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2020 в 21:33
Помощь арбитра+везение= победа некогда великого ДК...
Ответить
+7
-20
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:37
Если бы не получилось после придуманого штрафного после удаления, то арбитр начал бы сам забывать!)
Ответить
+7
-18
Number13 (Мариуполь)
19.09.2020 в 21:38
Как обычно!)
+5
-16
Aalex-696 (Немирів)
19.09.2020 в 22:20
Скільки пенальті пробивав шохтьор в першому турі? Нагадати?
Ответить
+1
0
Лекарь (село Дарница)
19.09.2020 в 21:32
Увы, у Динамо сменилась фамилия главного тренера, а проблемы остались старые. Отвратительная реализация, потеря концентрации в определенные моменты. Единственное, чего больше - фарта.
Ответить
+12
-5
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:33
интересно, по чем нынче фарт?
Ответить
+5
-16
Лекарь (село Дарница)
19.09.2020 в 21:34
Иди нах, дебильный тролль
+14
-7
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:34
тихо, фарт спугнешь...
+6
-16
FC SD CLUB (Кривой Рог)
19.09.2020 в 21:35
Фарт=пару шуб от Суркиса.
+5
-17
avatar
Spokoyno (Киев)
19.09.2020 в 21:32
Як я і очікував... Чи ледь не накаркав Головне прохід до групи ЛЧ, а заміна не вражає! Леднев то взагалі ЖАХ, стільки обрізок та і інші троє на трієчку і зіграли. Динамо з перемогою... На жаль знов вистражданою. Ну і Шапаренко гол + асист це добре, утім на захист теж треба так грати.
Ответить
+15
0
Alex Sunchez
19.09.2020 в 21:32
В судьи фамилия Шапаренко?)) А так по игре львов зарядили на лямов 10 или то ДК такое мертвое?
Ответить
+6
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:31
Фууу...... Это жесть! Далеко пойдёт Динамо с Дедом! С придуманого штрафного в большинстве...... Против кого?! На своём поле!!! Жесть! Скоро сами будут гнать деда, те кто с него идола лепили! Удачки Динамо! Они за второе место даже не поборятся!
Ответить
+7
-20
UA Hero (Chernivtsi)
19.09.2020 в 21:50
Домнуле в своєму стилі: експериментує на ЧУ і показує всіляко власнику клубу, що без докупівлі лінивих бразильців гри не буде. Поки що іде формування команди.На єврокубках він зовсім інакше підходить до підбору гравців.
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+1
0
oleg dynamo (львівська)
19.09.2020 в 21:31
Якби Луч на 2-й тайм не поміняв весь баласт (ще б Супрягу забув),сьогодні була б втрата очей
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+10
0
Alexs22 (Киев)
19.09.2020 в 21:39
Чем то эта игра напомнила мне некоторые матчи шахты. Просмотр дубля и на второй тайм выход основы.
Ответить
+5
0
oleg dynamo (львівська)
19.09.2020 в 21:44
згідний з вами,а мене дуже розчарував грузин Ціташвілі який всі рази перетримав мяч і ні разу не віддав норм пас до 40хв.Пацан технічний 100%,але по футбольному туповатий,,,,
+5
0
Dimka26 (Чернигов)
19.09.2020 в 21:31
Кравец это такое дно сейчас. Еще более деревянным стал. Зачем его только взяли? Соль же интереснее намного
Ответить
+14
-1
Footballhead (м. Чернігів)
19.09.2020 в 21:44
Зараз?) Він завжди був дном. Один матч з Валенсією і всьо, понеслось гівно по трубам. То його в Ґранаду випроваджували, де він через пень-колоду грав, то в Туреччину (Сєлєзньов той самий хоча би реально топовий сезон з Акгісаром провів, коли став топовим бомбардиром і виграв Кубок з командою), де він так само нічим себе не проявив, то тепер він в Динамо прийшов тупо тому, що більше ніде не беруть. А тому що грати треба, землю гризти за місце в основі і пахати на тренуваннях. Старатися потрібно, а не вважати, що тобі за так усе дадуть.
Ответить
+1
0
Footballhead (м. Чернігів)
19.09.2020 в 21:30
Мені інтересно, Супряга це взагалі футболіст чи нє? Судячи з того, що Болонья за нього готова дати 15, це ходяча алмазна шахта, бо грає він як типовий лімітчик. І не треба мені тут розказувати, що суперник не той, аби грати на всі 100; в Анґлії не існує поганих суперників, якщо тобі дороге місце в стартовому складі. Там Гадсон-Одої на лавку сідає на місяці 2 щонайменше через піжонство, а тут одному уже скандальному футболісту виписують аванси на рівні КріРо. Ну що це, якщо не фаворитизм?
Ответить
+7
-5
football_soccer (Украина)
19.09.2020 в 21:31
мне тоже не совсем понятно, почему у Супряги такой карт-бланш по части бокопорства. Очень много теряет шансов из-за того, что вальяжно относится к своим моментам
Ответить
+10
-1
Footballhead (м. Чернігів)
19.09.2020 в 21:33
Так там не лише моменти, там ставлення до гри як таке. Я неодноразово бачив, як його ледь не на пусті пасами виводили і він при цьому все поров. Він не прискорюється, не тікає у відрив, він тупо ходить по полю, серйозно. Якби Чарлі Остін так грав, він би ніколи не вибився в люди з камінщика-аматора, а Джеймі Варді не став би найкращим бомбардиром АПЛ і її чемпіоном.
+7
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
19.09.2020 в 21:33
Так давно понятно, что ему не в футбол играть!
Ответить
+3
-10
oleg dynamo (львівська)
19.09.2020 в 21:34
Супряга за 1-й тайм по моєму ні разу не зачепився за мяч.....,хотя мячі до нього доходили
Ответить
+5
-1
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:36
Да там остальные еще хуже...
Ответить
+4
-13
grasshopper1 (Харьков)
19.09.2020 в 21:36
Так а кого ставить? Вышел Кравец мертвее мертвого. Есть ещё Соль, который если один нап, то борьбу вести не может. Можно Вербича, но его на весь матч видишь пока не хватает.
Ответить
+4
-2
Footballhead (м. Чернігів)
19.09.2020 в 21:38
Соль не може вести боротьбу? Ти хоч один його матч бачив? Я бачив, як він поров моменти, але він при цьому старався хоча би. В Нідерландах нестаранні тоже не грають; ти або учишся і граєш, або вилітаєш. Так було з Ріхайро Живковічем, наприклад, якого не один тренер намагався надоумити, але він тупо весь талант просрав і зараз грає у Китаї. Що-що, а старатися Фран уміє, просто команду він вибрав не ту.
+4
0
grasshopper1 (Харьков)
19.09.2020 в 21:43
Может сядем и просмотрим все матчи Моля в прошлом сезоне?
0
-3
grasshopper1 (Харьков)
19.09.2020 в 21:43
Соля
0
-3
football_soccer (Украина)
19.09.2020 в 21:47
у Соля есть минус : он абсолютно бесполезен и не опасен дальше чужой штрафной площади. Но у него и есть плюс: он крайне опасен в чужой штрафной и то, что порит Супряга, испанец исправно забивал играя в чемпе Нидерландов. Вряд ли бы донный форвард смог бы забить 40 мячей за 2 с половиной сезона. Его нужно выпускать как раз в таких матчах, как с Десной и со Львовом, а Супрягу наоборот против команд, которые дают пространство .
+2
0
Footballhead (м. Чернігів)
19.09.2020 в 21:51
Ну так Соль форвард штрафного майданчика, про що мова? Це типовий столб; такими в Нідерландах досі часто грають і де-по-де вони реально затребувані, як Веґгорст у Вольфсбурґу.
+1
-1
football_soccer (Украина)
19.09.2020 в 21:30
сегодня первый официальный матч, когда вышел Кравец и у меня после просмотра сего невероятного зрелища только один вопрос: Хоть кто-нибудь понял, для чего этот талант был подписан? )))) Окей, я понимаю, что Солю можно предъявить, что он мало забивает, но вы просто сравните скорость и атлетизм испанца и полнейшее отстутствие того и другого у Кравца, не говоря уже о том, что Кравец точно больше не забьет.
Ответить
+7
-2
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:28
"Шапаренко спасает Луческу от первого стыда", арбитр тоже не сидел сложа руки...
Ответить
+9
-20
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 21:30
Первый коммент от курицы ascent-а, сидит ждет, что бы зайти и закудахтать, особено про арбитров
Ответить
+16
-11
avatar
Na. x. Vertel. (Drezden)
19.09.2020 в 21:52
Я так понял вы с Киева там все такие .
+3
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 21:54
Не ровная Донецким, писать Париж, Дрезден, Люксор
+7
-4
grasshopper1 (Харьков)
19.09.2020 в 21:33
Если бы судья был ангажирован, то спокойно поставил бы пенальти за отмашку в штрафной. Формальный повод был.ЗЫ: Шапаренко красавчик. Такой бокс ту бокс полузащ получается. Так можно и до сборной дорасти. Луческу нашел для него мемтл
Ответить
+13
-4
avatar
ascent (Луксор)
19.09.2020 в 21:37
Да может и не заряжен, но все же удаление и пенальти стало визитной карточкой некогда великого клуба...
+3
-13
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 21:39
ascent - т.е. в пользу ДК нельзя ставить пенальти, даже если там 100% нарушение? КЛОУН, закрой свой хавальник поганый, дрянь подзаборная
+11
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.09.2020 в 21:39
Визитная карточка для таких как ты, это дырявый презерватив
+11
-4


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