Динамо - Львов 3:1. Шапаренко спасает Луческу от первого стыда

Мирча Луческу, как и ожидалось, решил одним выстрелом убить сразу двух зайцев - и основе дать отдохнуть перед Лигой Чемпионов, и ближайших резервистов проверить. Резервисты откровенно подвели, поэтому пришлось в экстренном порядке бросать в бой основные кадры.

Виталий Миколенко наконец вернулся на левый фланг, да еще и при отсутствии Сидорчука получил капитанскую повязку. Центр защиты закрывали Забарный и Сирота, Кендзера остался на правом краю. Пара опорных - Андриевский и Шепелев, трио атакующих хавбеков - Цитаишвили, Леднев и Вербич, на острие вышел Супряга.

У "Львова" тоже было немало изменений после разгромного поражения от "Колоса". В частности, Пенькова на последнем рубеже заменил Литовченко. В центре защиты появился Михоуби, рядом с которым играли Кравчук и Челич. Слева с первых минут вышел Клименчук, а не Комарец, Грисьо остался справа. Борзенко и Айнсалу снова играли в центре поля, а вот в атаке Ныч сместился на правый фланг, Кошман перешел на левый, а на острие вышел Фелипе.

В матче против "Колоса" "Львов" произвел удручающее впечатление. Неудивительно, что от "Динамо" в этой игре ожидали феерии. Но не учли - одно дело терпеть и играть на контратаках против команд равных или превышающих классом, другое - играть первым номером против соперника, который максимально насыщает защиту. Да еще и не сыгранной группой атаки. Хотя казалось бы - Леднев, Цитаишвили, Шепелев, Андриевский получили шанс продемонстрировать новому тренеру, что он может на них рассчитывать. Поэтому будут играть с воодушевлением и соответствующим настроением. Но нет - оказалось, что киевляне вышли на игру, словно до стартового свистка решив, что они уже ее выиграли.

В результате за первые 45 минут "Львов" успешно отбивался от слабых попыток бело-синих что-то организовать перед штрафной, да еще и иногда держал мяч, заставляя фаворита бесцельно бегать в центре поля. За весь первый тайм "Динамо" родило аж два момента - сначала Сирота пробил головой после подачи углового мимо, а уже перед перерывом Вербич вырвался на оперативный простор по левому полуфлангу и на входе в штрафную пробил в ближний угол, но Литовченко парировал. У "Львова" и такого не было, но и задачи у команды Цецадзе были совсем другие.

Понятно, что Мирча Луческу такого терпеть не мог, поэтому уже в перерыве выпустил сразу четырех основных игроков в центр поля. Со стартового состава остался только Вербич, баланс сил должны были изменить Сидорчук, Шапаренко, Цыганков и Буялський. И уже на втором обороте секундной стрелки "Динамо" заработало пенальти. Цыганков дал разрезной пас, а Супряга удачно подставился под фол Клименчука. Виктор уверенно реализовал 11-метровый.

В прогнозе до матча писал: "сопротивление гостей продлится до первого пропущенного". Признаю - ошибался. Хотя "Динамо" могло сразу же развить преимущество, если бы Миколенко лучше пробил по воротам, выйдя один на один под углом. Или если бы Литовченко не отреагировал на удар Супряги в падении головой. Но "Динамо" не забило, а "Львов" пошел вперед и заработал штрафной на левом фланге. Вот здесь и сыграла свою роль неопытность пары центрбеков "Динамо" - Забарный и Сирота потеряли своих игроков, как следствие Кравчук пробил головой, Бущан парировал, но Челич буквально затолкал мяч в сетку - 1:1!

Играть еще полчаса - команды из разных весовых категорий, кажется, ничего сложного, случайность. Но нет - "Динамо" в очередной раз демонстрирует, что не умеет взламывать насыщенную защиту. Фактически до решающей 87-й минуты у хозяев поля был только один момент, чтобы восстановить преимущество. Бущан здорово отдал пас на Цыганкова, тот выиграл забег у защитника, но переиграть голкипера ударом со средней дистанции не смог.

Если 0:0 с "Десной" можно было списать на силу соперника и недостаточную сыгранность "Динамо", то эта ничья выглядела бы уже странно, несмотря на все сопутствующие обстоятельства. Но Мирча Луческу от оправданий спас Николай Шапаренко. И не с игры, а с помощью стандартного положения. Киевляне заработали штрафной метрах в 23 от ворот, и именно Шапаренко эффектно перебросил стенку и положил мяч в верхний угол. На тот момент "Львов" уже играл в меньшинстве - Михоуби получил вторую желтую за отмашку от Цыганков. Но даже если бы львовяне играли в полном составе, вряд ли у них были бы силы отыграться во второй раз. Поэтому последние минуты превратились в формальность, во время которой Супряга успел забить свой второй мяч за "Динамо" в чемпионате. Все для Владислава сделал Шапаренко, который тонким пасом вывел его на свидание с вратарем.

3: 1 - "Динамо" неожиданно столкнулось с большими трудностями в матче с аутсайдером. Впрочем, возможно, для киевлян это и к лучшему. По крайней мере, Луческу будет понимать, что рассчитывать в резерве у него особо не на кого, да и на "Гент" будут более собранными.

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19 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Львов" 3:1

Голы: Цыганков 48 пен., Шапаренко 87, Супряга 90+5 – Челич 62

"Динамо": Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Андриевский (Шапаренко 46), Шепелев (Сидорчук 46) – Цитаишвили (Цыганков 46), Леднев (Буяльский 46), Вербич (Кравец 67) – Супряга

Тренер: Мирча Луческу

"Львов": Литовченко – Грисьо (Комарец 64), Челич, Кравчук, Михоуби, Клименчук – Ныч (Романчук 88), Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес 75) – Фелипе

Тренер: Георгий Цецадзе

Арбитр: Виктор Копиевский

Предупреждения: Шапаренко 71, Супряга 80 - Грисьо 21, Айнсалу 25, Клименчук 47, Кравчук 59, Михоуби 73, Цецадзе 81

Удаление: Михоуби 83