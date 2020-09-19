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ВИДЕО победного гола Динамо в исполнении Шапаренко со штрафного

Премьер-лига
(1 голосов)

10-й номер "бело-синих" принес киевлянам победу на 87-й минуте

ВИДЕО победного гола Динамо в исполнении Шапаренко со штрафного
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В матче 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома обыграло "Львов" со счетом 3:1.

Победный гол в поединке забил полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко, вышедший на замену в перерыве вместо другого хавбека Владимира Шепелева.

21-летний Шапаренко отметился забитым мячем со штрафного удара, красиво перебросив стенку на 87-й минуте встречи.

Видео гола Шапаренко

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) УПЛ Николай Шапаренко
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Комментарии (1)
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UA Hero (Chernivtsi)
19.09.2020 в 22:12
Майже 1 в 1 як гол Шеви мацкалям колись у відборі...Тільки Шеву всі боготворили, а Шапаренку закидають тільки врятування Луческу від ганьби...
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