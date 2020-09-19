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ВИДЕО победного гола Динамо в исполнении Шапаренко со штрафного
10-й номер "бело-синих" принес киевлянам победу на 87-й минуте
В матче 3-го тура чемпионата Украины киевское
Победный гол в поединке забил полузащитник "бело-синих" Николай Шапаренко, вышедший на замену в перерыве вместо другого хавбека Владимира Шепелева.
21-летний Шапаренко отметился забитым мячем со штрафного удара, красиво перебросив стенку на 87-й минуте встречи.
Видео гола Шапаренко
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19.09.2020 в 22:12
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