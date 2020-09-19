Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Львов 3:1. Обзор матча и видео голов
Луческу идет без поражений
В рамках 3-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало "Львов". Главный тренер хозяев Мирча Луческу провел в этом матче большую ротацию состава. Первый тайм "бело-синие" провели очень и очень блекло, и в перерыве наставник столичного клуба произвел сразу четыре замены, выпустив основных Сидорчука, Шапаренко, Буяльского и Цыганкова. В итоге замены принесли победу киевлянам: Цыганков сравнял с пенальти, а
Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
19 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"
Голы: Цыганков 48 пен., Шапаренко 87, Супряга 90+5 – Челич 62
"Динамо": Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Андриевский (Шапаренко 46), Шепелев (Сидорчук 46) – Цитаишвили (Цыганков 46), Леднев (Буяльский 46), Вербич (Кравец 67) – Супряга
Тренер: Мирча Луческу
"Львов": Литовченко – Грисьо (Комарец 64), Челич, Кравчук, Михоуби, Клименчук – Ныч (Романчук 88), Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес 75) – Фелипе
Тренер: Георгий Цецадзе
Арбитр: Виктор Копиевский
Предупреждения: Шапаренко 71, Супряга 80 - Грисьо 21, Айнсалу 25, Клименчук 47, Кравчук 59, Михоуби 73, Цецадзе 81
Удаление: Михоуби 83