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Динамо - Львов 3:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

Луческу идет без поражений

Динамо - Львов 3:1. Обзор матча и видео голов
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В рамках 3-го тура УПЛ киевское "Динамо" принимало "Львов". Главный тренер хозяев Мирча Луческу провел в этом матче большую ротацию состава. Первый тайм "бело-синие" провели очень и очень блекло, и в перерыве наставник столичного клуба произвел сразу четыре замены, выпустив основных Сидорчука, Шапаренко, Буяльского и Цыганкова. В итоге замены принесли победу киевлянам: Цыганков сравнял с пенальти, а Шапаренко решил судьбу матча, забив со штрафного удара в концовке.

Чемпионат Украины. Favbet лига. Третий тур
19 сентября. Киев. НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Львов" 3:1
Голы: Цыганков 48 пен., Шапаренко 87, Супряга 90+5 – Челич 62

"Динамо": Бущан - Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко – Андриевский (Шапаренко 46), Шепелев (Сидорчук 46) – Цитаишвили (Цыганков 46), Леднев (Буяльский 46), Вербич (Кравец 67) – Супряга
Тренер: Мирча Луческу

"Львов": Литовченко – Грисьо (Комарец 64), Челич, Кравчук, Михоуби, Клименчук – Ныч (Романчук 88), Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес 75) – Фелипе
Тренер: Георгий Цецадзе

Арбитр: Виктор Копиевский
Предупреждения: Шапаренко 71, Супряга 80 - Грисьо 21, Айнсалу 25, Клименчук 47, Кравчук 59, Михоуби 73, Цецадзе 81
Удаление: Михоуби 83

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) УПЛ
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