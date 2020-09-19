Президент Динамо: Футбол состоит не из одного тайма. Результат - самое главное

Президент "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями после победы над "Львовом" в рамках 3-го туру УПЛ.

- Первый и второй - два разных тайма.

- Два разных тайма. Но вы же футбол, наверное, не первый раз смотрите? Вышло 6 новых футболистов, которые вместе ранее никогда не играли. Если бы вышли 1-2 футболиста, может быть, картинка была бы другая. А учитывая, что Мистер поменял полкоманды, была тяжелейшая игра с АЗ. поэтому два разных тайма.

Игроки, которые вышли во втором тайме, более квалифицированные и вместе играли уже несколько лет. Футбол же состоит не из одного тайма, а из двух. И результат в футболе - самое главное. Да, качество игры надо улучшать. Но команда старалась, билась и добилась желаемого. Теперь предстоит два тяжелейших матча. Если ребята хотят играть на самом высоком уровне, надо через не могу пройти это испытание.

- Как вам Забарный, Сирота?

- Вопросов нет. Учитывая их возраст и число матчей на таком уровне, думаю, не может быть у тренерского штаба вопросов. Естественно, были какие-то огрехи, это понятно. Но ребята будут расти, это будущее "Динамо". Надеюсь, скоро восстановятся и наберут кондиции Шабанов, Попов. Живая конкуренция.

Тымчик сломался. У нас череда травм. Вербич после операции, понимаем, что он не набрал свои оптимальные кондиции. Цыганков только два дня в общей группе тренировался. Этому предшествовала длинная пауза из-за коронавируса или еще что-то.

Но надо собрать команду воедино, психологически. Это пока удается Мистеру. Нужно физически подготовить. Тогда и увидим картинку, которая должна быть на поле, - рассказал Суркис.