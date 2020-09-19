Григорий Суркис: В старте вышло шесть новых игроков, притом еще несыгранных

Почетный член УЕФА Григорий Суркис прокомментировал победу киевского "Динамо" над "Львовом" в матче 3-го тура чемпионата Украины.

"Если противники будут демонстрировать такой футбол в каждой игре, независимо от того, против кого они играют – против грандов, середняков или команд, которые борются за место под солнцем, находясь в нижней части турнирной таблицы, то это будет не просто зрелище, а чемпионат, в котором каждая команда может в любой игре взять зачетные баллы. Сегодняшний поединок не является исключением.

У "Динамо" состав изменился наполовину по сравнению с предыдущим матчем, в стартовом составе вышло шесть новых игроков, притом еще несыгранных между собой. Однако это не является оправданием тому, что в первом тайме мы вообще не видели, за счет чего "Динамо" способно забить хотя бы один или два мяча.

Во втором тайме на поле появились игроки основного состава и уже в первые пять минут забили гол. А потом начались футбольные "качели". Считаю, что ребята, которые вышли во втором тайме, способны на большее, чем они показали сегодня в игре со "Львовом". В целом мне такие матчи нравятся", - рассказал Суркис.