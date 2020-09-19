Динамо - Львов. Арбитр принимал загадочные решения

Матч "Динамо" - "Львов" стоил болельщикам киевлян много нервных клеток. Но волновались не только они, но и те, кто беспокоятся о судьбе арбитра Виктора Копиевского. На 83-й минуте матча он принял очень странное решение. Решение, которое нельзя объяснить и обосновать.

На 73-й минуте защитник "Львова" Михоуби получил желтую карточку за то, что мешал Бущану ввести мяч в игру. А на 83-й минуте этот же игрок получил второе предупреждение за отмашку против Цыганкова в своей штрафной в моменте без мяча. Но... Арбитр удалил игрока "Львова" и назначил штрафной удар в сторону ворот "Динамо" – так не бывает.

- Михоуби заслуживал обе желтые карточки, - говорит Мирослав Ступар. - Сначала он мешал Бущану вводить мяч в игру, за что и был наказан. А потом отмахнулся от Цыганкова в своей штрафной. Но Копиевский этого не видел – это однозначно. Потому что он контролировал ход поединка, следил за тем, как атаковало "Динамо" и мячом владел Шапаренко. Свисток прозвучал тогда, когда львовяне выбили мяч. Копиевский подошел к Михоуби и Цыганкову, напомнил защитнику "Львова", что он рукой фолил против оппонента и наказал его второй желтой. Но почему назначил штрафной в направлении ворот "Динамо", а не одиннадцатиметровый в ворота "Львова"? Этому нет объяснений. Если Копиевский считал, что ситуацию спровоцировал Цыганков, то по желтой карточке должны были получить оба игроков. Но этого не случилось. Версия такова, что арбитр в поле принял решение о наказании Михоуби на основе подсказки ассистента. Но почему они запутали ситуацию так, что заслуженную вторую желтую получил игрок "Львова", а штрафной был назначен в сторону ворот "Динамо", непонятно, - сказал Мирослав Ступар.

В моменте со штрафным ударом, с которого Шапаренко забил победный гол "Динамо", тоже не все так просто.

- Состоялась хорошая атака "Динамо", Супряга обыгрался с Буяльским, нападающий открылся в штрафной, а Клименчук дернул его за руку, после чего той потерял координацию движений и завалился на газон. В то же время против Буяльского был фол со стороны Челича. То есть, два нарушения правил произошли одновременно, но против Супряги – в штрафной площадке. А значит, надо было назначать одиннадцатиметровый. Думаю, если бы был ВАР, то Копиевский отменил бы штрафной удар и назначил бы пенальти, - сказал судейский эксперт.

Последнюю ошибку Копиевского сглаживает тот факт, что Шапаренко со штрафного забил гол. "Динамо" в итоге победило "Львов" 3:1.

Также вспомним вчерашний поединок между "Днепром-1" и "Мариуполем", который судил Дмитрий Кривушкин, мариупольцы выиграли 2:1, а один из голов был забит с несправедливого штрафного.

- Дмитрий Кривушкин в этом эпизоде ​​не остановил игру, но ассистент просигнализировал ему о нарушении со стороны Дугласа против Кирюханцева. Хотя нарушения со стороны игрока "Днепра-1" не было. Здесь фолил Кирюханцев. Это серьезная ошибка, - отметил Мирослав Ступар.

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