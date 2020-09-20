Тяжелая победа Динамо, лидерство Ворсклы, трансфер Бэйла. Главные новости за 19 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 19 сентября

Мирча Луческу на игру третьего тура выставил далекий от основного состав и это сразу отразилось на качестве игры - за весь первый тайм киевляне фактически не имели шансов открыть счет. В перерыве румын выпустил четырех основных полузащитников и уже на 48-й Цыганков ударом с пенальти забил первый гол. Однако "Львов" смог отыграться усилиями Челича и до 87-й минуты удерживал ничью. А потом Николай Шапаренко забил со штрафного. Уже в компенсированное арбитром время Супряга забил третий гол в ворота соперника - 3:1 в пользу бело-синих.

Между тем полтавская команда одержала победу на поле "Александрии". Руслан Степанюк забил первый мяч, Пуцлин удвоил преимущество, команда Шарана аргументов в ответ не нашла. Как следствие, "Ворскла" одержала третью подряд победу на старте чемпионата. А вот "Десна" не может победить уже в двух поединках. На этот раз черниговцы сыграли вничью с "Ингульцом". На гол Гитченко классным ударом ответил Ситчинава.

Во Второй лиге состоялись четыре матча третьего тура. "Металл", в котором несколько основных игроков находятся на самоизоляции, одолел "Никополь" 2:0. Харьковчане на старте сезона имеют девять очков из девяти возможных. Первую победу в третьем дивизионе получили "Карпаты" - львовяне разгромили "Чернигов" 4:0. Вышгородский "Диназ" не оставил шансов "Ниве" из Винницы (5:1) и возглавил группу А. Еще в одном матче дня "Черкащина" одолела "Реал Фарм" 2:0.

Центральный матч первого тура в немецкой Бундеслиге сыграли между собой две "Боруссии" - дортмундская и менхенгладбахская. Желто-черная оказалась на голову эффективнее, при этом результат ей обеспечила тройка юных игроков. Американцу Джованни Рейне, который открыл счет, 17, столько же Джуду Беллингему, который ему ассистировал. Затем дубль оформил 20-летний Холанд. В первом случае с пенальти, во втором - после паса 20-летнего Санчо.

В Английской Премьер-лиге состоялись сразу три большие перехода. Главный из них - возвращение Гарета Бэйла! Валлиец таки перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды. Интересно, что лондонский клуб не будет платить всю зарплату, а только половину, остальное - продолжит выплачивать "Реал". Также мадридцы продали шпорам левого защитника Серхио Регилона за 30 млн. Между тем "Ливерпуль" оформил переход португальского вингера из "Вулверхэмптон" Диегк Жоты за 45 млн евро. Стоит вспомнить и переход Бертрана Траоре из "Лиона" в "Астон Виллу" за 18 млн.

Второй тур АПЛ начался с эффектной победы "Эвертона" над "Вест Бромвичем" 5:2. Родригес забил свой второй гол в Англии, Калверт-Льюин оформил хет-трик. Далее продолжили "Лидс" и "Фулхэм" - их триллер завершился со счетом 4:3. А вот "Манчестер Юнайтед" единственная команда хозяев, которая вчера проиграла - постарался "Кристал Пэлас", 1:3. Наконец "Арсенал" одержал непростую победу над "Вест Хэмом" 2:1. Ярмоленко вышел на 83-й, а на 85-й канониры усилиями Нкетии забили победный гол.

В первом матче нового сезона "Фиорентина" минимально обыграла "Торино". Автор первого гола в сезоне - Кастровилли. А вот "Рома" уже на старте потеряла очки - команда Фонсеки не смогла обыграть "Верону", ничья 0:0.