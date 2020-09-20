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Сирота: Мы с Забарным отлично друг друга понимаем со времен игры за дубль

Премьер-лига
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Юноши сыграли парой в игре со "Львовом"

Сирота: Мы с Забарным отлично друг друга понимаем со времен игры за дубль
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота прокомментировал победу над "Львовом" (3:1).

– Играть в стартовом составе "Динамо" – это мечта любого подростка. Поэтому нужно ежедневно доказывать и прогрессировать.

- Показалось, что сегодняшняя игра была намного сложнее, чем мы ожидали.

– Нет, мы знали, что "Львов" будет прессинговать, но почему-то не выполняли установки тренера. Однако во втором тайме у нас все получилось.

- Возможно, мыслями уже были в Генте?

– Ни в коем случае, у нас в мыслях был "Львов", а про "Гент" думаем только сейчас, после окончания матча. Мы готовились и очень хорошо изучали сегодняшних соперников, прекрасно знали, как они будут действовать. Но, видимо, неправильно настроили себя. Даже не знаю, как объяснить первый тайм.

- Сегодня играли молодые защитники – ты и Забарный. Как вам работалось вместе, полностью нашли общий язык?

– Да, мы хорошо понимаем друг друга, играли вместе в дубле. Поэтому взаимодействие – не проблема.

- Есть вероятность того, что вы с Забарным – будущая связка центральных защитников сборной Украины?

– Все зависит только от нас. Только наша работа покажет, – сказал Сирота.

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В статье: ФК Львов Динамо (Киев) Илья Забарный Александр Сирота
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Источник:
сайт Динамо
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