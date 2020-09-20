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Заря - Шахтёр: стрим о матче сразу после финального свистка. LIVE

Премьер-лига
(1 голосов)

Обсуждаем игру

Заря - Шахтёр: стрим о матче сразу после финального свистка. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

"Заря" и "Шахтёр" сегодня встретятся в центральном матче третьего тура украинской Премьер-лиги, а мы по этому поводу проведём стрим на нашем Youtube-канале! Мы обсудим все важные моменты, которые произойдут на поле, а также последние новости вокруг команд: что сейчас происходит с "Зарёй" и есть ли конкуренты у "Шахтёра" в борьбе за чемпионство?

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Наша трансляция начнётся практически сразу с финальным свистком - выходим в эфир в 19:00. На все важные вопросы будет отвечать известный украинский тренер Александр Севидов в компании с журналистами сайта Александром Рыженко и Георгием Грошевым.

Задавайте свои вопросы в чате к этой трансляции. Самые интересные из них обязательно прозвучат в эфире!

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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вовочка80 (Харьков)
20.09.2020 в 10:08
Заря будет стараться но победит Шахтёр
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