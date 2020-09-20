Шахтер и Parimatch объявляют рекордный сбор автографов болельщиков

Соскучился по настоящему живому футболу? Не можешь дождаться, когда придешь поддержать родную команду на стадионе? Футболисты тоже хотят, чтобы ты занял свое место на трибуне, ведь команде так нужна твоя поддержка.

И именно поэтому "Шахтер" вместе с титульным партнером Parimatch объявляет о старте акции "Шахтер объединяет" – крупнейшем сборе автографов болельщиков за всю историю! Акция сможет еще больше объединить болельщиков и зарядить футболистов на победу, поднять настроение и боевой дух команды. Все автографы, пожелания, и другой креатив будут размещены на огромной футболке, которую представят игрокам перед одним из домашних матчей УПЛ.

Автор наиболее креативной надписи получит ценные подарки от "Шахтера" и Parimatch.

Чтобы принять участие в акции, нужно написать автограф, опубликовать его в stories и отметить в Instagram страницу ФК "Шахтер".

Врывайся в автограф-зарубу и поддерживай "Шахтер"!