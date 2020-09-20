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Герой футбольного дня. Николай Шапаренко

Премьер-лига
(6 голосов)

Луческу нашел к нему подход

Герой футбольного дня. Николай Шапаренко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Он заслужил еще после матча с АЗ... Заслужил лестных слов и похвалы. Луческу приступил к работе в "Динамо" с декларированием цели учить и развивать молодых игроков. И пока что лучше всех прогрессирует Николай Шапаренко. Один из немногих среди плеяды молодых, талантливых, но не обученных футболистов "Динамо".

Другие в начале пытались брать желанием и мотивацией. Глаза горели и У Супряги, и у Цитаишвили, и у Леднева, но искра погасла, когда улеглись эмоции, а результат нужно добывать в рутинных условиях с рутинными соперниками. Трое вышеназванных провалились в первом тайме вчерашнего поединка со "Львовом", показав, что не такой уж и глубокий резерв у "Динамо". И что не такая уж и талантливая молодежь, если она не может справиться с одной из худших команд УПЛ в ситуации, когда основе необходим отдых.

Герой футбольного дня. Николай Шапаренко - изображение 1

После перерыва на поле появилось четверо новых игроков, и именно это дало результат. Шапаренко был самым заметным среди них. Он классным ударом со штрафного забил гол, когда ситуация уже была критической – до финального свистка и первого громкого ляпа Луческу оставалось менее десяти минут. За это время Николай успел еще и классно ассистировать Супряге на третий гол. Смотря на этот матч, а также вспоминая поединок с АЗ, возникает недвусмысленное впечатление – у "Динамо" появился новый лидер.

Неправильно говорить, что при Луческу прогрессирует исключительно Шапаренко. Созревает также игра юных Сироты и Забарного, но их ситуация отличается от ситуации Шапаренко. Юные защитники ранее не получали шансов в основной команде "Динамо", поэтому с Луческу начинают с чистого листа. А Шапаренко переучивается. Преодолевает себя после периода психологической стагнации при предыдущих тренерах.

Хацкевич вообще чуть не угробил парня, сослав его в глубокий резерв и позволяя себе публичную критику в адрес Шапаренко и других футболистов (у того всегда виновными были игроки). Михайличенко пошел от простого, решив не утруждать себя работой со списанным в небытие футболистом. И только Луческу ценит и лелеет каждого игрока, понимая, что других и лучших у "Динамо" нет, и вряд ли будут. Результат, как говорится, - на табло.

Герой футбольного дня. Николай Шапаренко - изображение 2

Хотя еще рано говорить о Шапаренко как о сформированной и надежной боевой единице. Мы помним, как стремительно при Реброве прогрессировал Шепелев, а под руководством всех остальных тренеров "Динамо" у него наблюдается застой или деградация. Шапаренко комфортно с Луческу и этим стоит воспользоваться. Тот год, два или три, в течение которых пожилой тренер еще будет работать с "Динамо", следует использовать с максимальной выгодой. Заложить некий фундамент знаний и навыков, на которые можно будет опираться в дальнейшем. Потому как гарантии, что после Луческу в "Динамо" придет другой тренер с терпением и умением раскрывать таланты, нет.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Николай Шапаренко герой футбольного дня
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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
20.09.2020 в 13:10
а вообще то может ты о природе на других сайтах построчиш а то впечатление такое что одни придурки пишут о футболе на этом сайте
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+1
-1
lajkonik
20.09.2020 в 13:13
согласен, бред пишет постоянно
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+1
-1
vgolovan (полтава)
20.09.2020 в 13:08
и если ты хочеш показать что ты очень умный и все понимаеш в футболе то сначала думай а потом царапай и не позорь сайт и себя грамотей
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+2
-1
vgolovan (полтава)
20.09.2020 в 13:06
ну ты и дурко товарищ семйончик игра что в первом что во втором тайме была примерно одинаковой и супряга забил сам и заработал пеналь
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+2
-1


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