Красников: Тайсоном интересовался Челси, но в итоге они остановились на Виллиане

Бывший спортивный директор "Металлиста" Евгений Красников рассказал об интересе к Тайсону со стороны "Челси" во время выступлений бразильца в Харькове.

"По Тайсону были разговоры, был интерес "Челси". Я так понял, что "Челси" больше склонялись к Виллиану. Не попал ни тот, ни тот, а потом уже через "Анжи" Виллиан попал в "Челси".

Тайсон может играть в любой команде мира, даже сейчас – в 32 года. Он в скорости не потерял, набрался опыта. Тайсон неплохой парень, не гуляка. Для меня он – топ", – сказал Красников в интервью "Бомбардиру".