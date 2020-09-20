Заря - Шахтер: смотреть онлайн, видеотрансляция

В рамках третьего тура украинского чемпионата луганская "Заря" будет принимать донецкий "Шахтер". В первых матчах коллектив Скрипника остался без набранных очков и к воскресному матчу подходит с серьезной мотивацией. Вот только хватит ли одного задора, чтобы обыграть чемпиона Украины? Который также хочет оправдаться перед своими болельщиками за проваленный август. В последнем летнем месяце команда Каштру разгромно проиграла "Интеру" и упустила Суперкубок.

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20 сентября, Запорожье, стадион "Славутич-Арена"

"Заря" 17:00 "Шахтер"

Сразу после окончания матча, на youtube канале UA-Футбол выйдет стрим, в котором эксперты обсудят ключевые события игры, а также поделятся своими впечатлениями.