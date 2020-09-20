Тейшейра забил Минаю с офсайда, однако гол всё равно засчитали

В матче третьего тура УПЛ между "Олимпиком" и "Минаем" по ошибке был засчитан гол хозяев.

После дальнего удара Шахаба Захеди мяч угодил в Максима Тейшейру, которых находился в офсайде.

Судя по всему, бригада арбитров не заметила рикошета, засчитав гол "Олимпика", несмотря на очевидное нарушение правил.

После первого тайма счет в матче 1:0.