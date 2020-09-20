Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тейшейра забил Минаю с офсайда, однако гол всё равно засчитали
Ошибка судейской бригады может дорого обойтись новичку УПЛ
В матче третьего тура УПЛ между "Олимпиком" и "Минаем" по ошибке был засчитан гол хозяев.
После дальнего удара Шахаба Захеди мяч угодил в Максима Тейшейру, которых находился в офсайде.
Судя по всему, бригада арбитров не заметила рикошета, засчитав гол "Олимпика", несмотря на очевидное нарушение правил.
После первого тайма счет в матче 1:0.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...