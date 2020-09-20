  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тейшейра забил Минаю с офсайда, однако гол всё равно засчитали
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тейшейра забил Минаю с офсайда, однако гол всё равно засчитали

Премьер-лига
(1 голосов)

Ошибка судейской бригады может дорого обойтись новичку УПЛ

Тейшейра забил Минаю с офсайда, однако гол всё равно засчитали
Новина українською

В матче третьего тура УПЛ между "Олимпиком" и "Минаем" по ошибке был засчитан гол хозяев.

После дальнего удара Шахаба Захеди мяч угодил в Максима Тейшейру, которых находился в офсайде.

Судя по всему, бригада арбитров не заметила рикошета, засчитав гол "Олимпика", несмотря на очевидное нарушение правил.

После первого тайма счет в матче 1:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...