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Шахаб разносит дебютанта. Олимпик - Минай 3:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Новичок УПЛ после первой победы терпит и первое поражение в элите

Шахаб разносит дебютанта. Олимпик - Минай 3:0
UA-Футбол
Новина українською

Олимпик - ФК Минай 3:0
Голы: Максим Тейшейра 29, Захедитабар Шахаб 60, Захедитабар Шахаб 66
Олимпик: Артём Кичак, Захедитабар Шахаб (Ибрагим Каргбо 67), Тарас Завийский (Евгений Цымбалюк 67), Иван Зотько (Даниэль Романовский 82), Максим Тейшейра (Фабрисио Альваренга 76), Руслан Бабенко, Бенито (Темур Чогадзе 76), Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Игорь Снурницын, Сергей Политыло
ФК Минай: Андрей Попович, Тарас Сакив, Анатолий Нуриев, Александр Маткобожик (Василий Пыняшко 64), Антон Шиндер, Андрей Ткачук (Олег Голодюк 76), Денис Кожанов (Даниил Кныш 64), Мислав Матич (Дмитрий Павлиш 86), Максим Лопырёнок, Александр Снижко (Алексей Шпак 64), Кирилл Меличенко

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В статье: Олимпик (Донецк) ФК Минай
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
20.09.2020 в 15:59
Дончан с заслуженной победой, думаю, что первый гол вряд ли мог изменить ситуацию. Удивляет то, почему они используют Климовского, как затычку, хотя его результаты более чем приемлемые. Думаю, что в этом сезоне, за места с третьего по пятое будут биться совершенно другие команды.
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