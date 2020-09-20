Шахаб разносит дебютанта. Олимпик - Минай 3:0

Дончан с заслуженной победой, думаю, что первый гол вряд ли мог изменить ситуацию. Удивляет то, почему они используют Климовского, как затычку, хотя его результаты более чем приемлемые. Думаю, что в этом сезоне, за места с третьего по пятое будут биться совершенно другие команды.